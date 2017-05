Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

52,29 EUR +1,61% (22.05.2017, 15:27)



NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

58,77 USD +1,91% (22.05.2017, 15:31)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN US7475251036 / WKN 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM.

(22.05.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von Analyst Rod Hall von J.P. Morgan Securities:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse äußert Analyst Rod Hall von J.P. Morgan Securities die Empfehlung die Aktien von QUALCOMM Inc. ( ISIN US7475251036 WKN 883121 , Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) nunmehr überzugewichten.Im Streit zwischen QUALCOMM Inc. und Apple Inc. werde es wahrscheinlich weitere schlechte Nachrichten geben.Nichtsdestotrotz heben die Analysten von J.P. Morgan Securities das signifikante fundamental begründete Aufwärtspotenzial hervor, welches durch den Abschluss der Übernahme von NXP Semiconductors möglich sei. Analyst Rod Hall hält den Deal für sehr positiv.Außerdem dürfte Apple unter dem Strich daran gelegen sein die kommerzielle Geschäftsbeziehung zu QUALCOMM aufrecht zu erhalten.Börsenplätze QUALCOMM-Aktie:Xetra-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:52,35 EUR +2,27% (22.05.2017, 15:19)