Tradegate-Aktienkurs QSC-Aktie:

1,74 EUR -2,31% (09.08.2017, 13:31)



ISIN QSC-Aktie:

DE0005137004



WKN QSC-Aktie:

513700



Ticker-Symbol QSC-Aktie:

QSC



NASDAQ OTC Ticker-Symbol QSC-Aktie:

QSCGF



Kurzprofil QSC AG:



Die QSC AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) bietet mittelständischen Unternehmen umfassende ITK-Services aus einer Hand: von der Telefonie, Datenübertragung, Housing, Hosting bis zu IT-Outsourcing und IT-Consulting. Als SAP Gold Partner und Microsoft Gold Certified Partner verfügt die QSC AG zudem über Spezialwissen im Bereich der SAP- und Microsoft-Implementierung. Eigenentwickelte Cloud-Services für unterschiedlichste Anwendungen runden das Portfolio ab.



Mit eigener hochmoderner Netzinfrastruktur sowie TÜV und ISO-zertifizierten Rechenzentren in Deutschland zählt QSC zu den führenden mittelständischen Anbietern von ITK-Dienstleistungen in Deutschland. Das Unternehmen bietet sowohl maßgeschneiderte Lösungen für individuelle ITK-Anforderungen als auch ein modulares Produkt-Portfolio für kleinere Geschäftskunden und Vertriebspartner.

(09.08.2017/ac/a/nw)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - QSC-Aktienanalyse des Analysten Henning Steinbrink von Oddo Seydler:Henning Steinbrink, Aktienanalyst von Oddo Seydler, hält im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse an seiner neutralen Haltung in Bezug auf die Aktien des Telekomdienstleisters QSC AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) fest.Die Geschäftszahlen der QSC AG zum zweiten Quartal seien den Erwartungen entsprechend ausgefallen. Das Schrumpfen der Margen sei auf eine Abschwächung der Umsatzentwicklung zurückzuführen. Die Guidance für 2017 sei aber bekräftigt worden.Wegen der im Vergleich zum Vorjahr negativen Performance stehe der Aktienkurs unter Druck. Analyst Henning Steinbrink hält am Kursziel von 1,80 EUR fest.In ihrer QSC-Aktienanalyse stufen die Analysten von Oddo Seydler den Titel unverändert mit "neutral" ein.Xetra-Aktienkurs QSC-Aktie:1,74 EUR -1,59% (09.08.2017, 13:52)