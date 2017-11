XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

27,69 EUR +4,57% (21.11.2017, 16:42)



Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

27,687 EUR +3,72% (21.11.2017, 16:38)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NASDAQ-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NASDAQ-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Forensik, Veterinärdiagnostik und Lebensmittelsicherheit), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. (21.11.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst von der LBBW:Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Gendiagnostik- und Biotechunternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NASDAQ-Symbol: QGEN).QIAGEN habe seinen Umsatz in Q3 auf Basis konstanter Wechselkurse um 7% auf 364,4 Mio. USD steigern können. Wechselkursverschiebungen hätten in Q3/2017 keine Rolle gespielt. Während die Verbrauchsmaterialien, die in Q3/2017 88% des Umsatzes ausgemacht hätten, um 8% auf 322 Mio. USD hätten zulegten können, habe es bei den Instrumentenumsätze nur einen Zuwachs um 2% auf 43 Mio. USD gegeben. QIAGEN habe aber kürzlich die Aufstellung des zweitausendsten QIAsymphony vermelden können und habe damit sein Jahresziel frühzeitig erreicht bzw. werde es im weiteren Jahresverlauf übertreffen.Am dynamischsten habe sich die Kundengruppe "Angewandte Testverfahren" entwickelt, die um 15% auf 36 Mio. USD habe zulegen können. Die große und wichtige Kundengruppe "Molekulare Diagnostik" habe ihren Umsatz um 9% auf 180 Mio. USD steigern können. Die Kundengruppe "Pharmazeutische Industrie" sei um 5% auf 69 Mio. USD gewachsen und "Akademische Forschung" habe um 2% auf 80 Mio. USD zugelegt. Das bereinigte operative Ergebnis sei trotz Restrukturierungskosten um 9% auf 96,1 Mio. USD gestiegen. Die operative Marge habe im Vergleich zum Vorjahr relativ stabil bei 26% gelegen. Ohne Restrukturierungskosten hätte das Ergebnis etwas höher bei 97,9 Mio. EUR (+11%) und die Marge bei 27% gelegen. Das bereinigte Nettoergebnis habe sich um 9% auf 75,3 Mio. USD verbessert, ebenso wie der Gewinn je Aktie, der auf 0,32 USD gestiegen sei und damit die Konsensuserwartungen genau getroffen habe.Ausblick für 2017 bestätigt: QIAGEN erwarte, dass der Umsatz organisch um 5% bis 6% wachse. Der bereinigte Gewinn je Aktie solle auf Basis konstanter Wechselkurse weiterhin auf 1,25 bis 1,27 USD klettern. Dabei seien das Aktienrückkaufprogramm und das Effizienzprogramm berücksichtigt, nicht aber die Restrukturierungskosten für 2017 in Höhe von 0,07 USD je Aktie. Basierend auf den Wechselkursen von Ende Juli erwarte QIAGEN einen negativen Effekt von 1% auf den Umsatz und 0,01 USD auf das adjustierte EPS.Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt seine "halten"-Empfehlung für die QIAGEN-Aktie. (Analyse vom 21.11.2017)Börsenplätze QIAGEN-Aktie: