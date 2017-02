ISIN QIAGEN-Aktie:

QIAGEN N.V. (ISIN: NL0000240000, WKN: 901626, Ticker-Symbol: QIA, NASDAQ-Symbol: QGEN) ist eine niederländische Holdinggesellschaft und der weltweit führende Anbieter von Probenvorbereitungs- und Testtechnologien. Diese Technologien dienen der Gewinnung wertvoller molekularer Informationen aus biologischem Material. Probentechnologien werden eingesetzt, um DNA, RNA und Proteine aus biologischen Proben wie Blut oder Gewebe zu isolieren und für die Analyse vorzubereiten. Testtechnologien werden eingesetzt, um solche isolierten Biomoleküle sichtbar und einer Auswertung zugänglich zu machen. QIAGEN vermarktet weltweit mehr als 500 Produkte. Diese umfassen sowohl Verbrauchsmaterialien als auch Automationssysteme, die das Unternehmen an vier Kundengruppen vertreibt: Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testung (Forensik, Veterinärdiagnostik und Lebensmitteltestung), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Akademische Forschung (Life Science Forschung). Stand 31. Dezember 2013 beschäftigte QIAGEN weltweit über 4.000 Mitarbeiter an mehr als 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com/.



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktie: Analysten heben nach Quartalszahlen den Daumen! - AktiennewsNach Vorlage der Quartalszahlen haben verschiedene Investmenthäuser ihre Bewertungsmodelle für die Aktie des Biotech-Unternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0000240000, WKN: 901626, Ticker-Symbol: QIA, NASDAQ-Symbol: QGEN) überarbeitet.Die Analysten der UBS setzen das Kursziel von 29,00 auf 33,00 USD hoch und halten an der Kaufempfehlung fest.Vijay Kumar, Analyst bei Evercore IS, bestätigt das Rasting "hold" und erhöht das Kursziel von 29,50 auf 30,50 USD.Die Analysten von Jefferies & Co erhöhen das Kursziel von 26,00 auf 27,00 USD. Die Halten-Empfehlung wurde bestätigt.XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:27,00 EUR -0,44% (06.02.2017, 15:24)Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:26,98 EUR -1,27% (06.02.2017, 14:50)NASDAQ-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:USD 29,03 -0,99% (06.02.2017, 15:40)