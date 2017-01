Aktionäre, die ihre QIAGEN Aktien am Stichtag, in registrierter Form direkt bei American Stock Transfer and Trust Company ("AST") halten, erhalten von AST Anweisungen zum Ablauf der Übertragung ihrer Aktienzertifikate und der Kapitalrückzahlung.



Aktionäre mit Fragen zum Ablauf der Aktienzusammenlegung und der Kapitalrückzahlung werden gebeten, sich an ihre Bank oder an ihren Broker zu wenden. Zur Einschätzung der steuerlichen Konsequenzen der vorgenannten Transaktionen werden die Aktionäre gebeten, sich mit einem Vertreter der steuerberatenden Berufe in Verbindung zu setzen.



(*) Da das Stammkapital der QIAGEN Aktien auf Euro lautet, wird auch der Betrag der Kapitalherabsetzung und -rückzahlung in den entsprechenden notariellen Urkunden in Euro ausgewiesen werden. Die Zahlung an die Aktionäre wird jedoch in US Dollar erfolgen. (Pressemitteilung vom 18.01.2017)



Börsenplätze QIAGEN-Aktie:



XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

26,255 EUR +0,65% (18.01.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

26,125 EUR +0,92% (18.01.2017, 22:25)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0000240000



WKN QIAGEN-Aktie:

901626



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NASDAQ-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0000240000, WKN: 901626, Ticker-Symbol: QIA, NASDAQ-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Forensik, Veterinärdiagnostik und Lebensmittelsicherheit), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. September 2016 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.700 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (19.01.2017/ac/a/t)







KJ Venlo (www.aktiencheck.de) - QIAGEN N.V. (ISIN: NL0000240000, WKN: 901626, Ticker-Symbol: QIA, NASDAQ-Symbol: QGEN) (das "Unternehmen") gab heute Einzelheiten zum Abschluss seines so genannten synthetischen Aktienrückkaufprogramms bekannt, das eine direkte Kapitalrückzahlung mit einer Zusammenlegung von Aktien (Reverse Stock Split) kombiniert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Kapitalrückzahlung erfolgt im Rahmen der im Juli 2016 bekannt gegebenen Verpflichtung, 300 Mio. USD bis Ende 2017 an die Aktionäre zurückfließen zu lassen.Der im August 2016 angekündigte und im Oktober 2016 auf einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossene synthetische Aktienrückkauf verfolgt einen bereits von mehreren großen, multinationalen niederländischen Unternehmen genutzten Ansatz, um auf effiziente Weise Erträge an sämtliche Aktionäre auszuschütten, und zwar schneller und effizienter als dies im Rahmen eines herkömmlichen Aktienrückkaufprogramms über die Börse möglich wäre. Nach Genehmigung der Transaktion durch die Hauptversammlung ist die nach niederländischem Recht vorgeschriebene zweimonatige Widerspruchsfrist für Gläubiger abgelaufen.Die Konditionen für den synthetischen Aktienrückkauf lauten wie folgt: Je 27 ausgegebene QIAGEN-Aktien werden zu 26 neuen QIAGEN-Aktien zusammengelegt. Im Anschluss erfolgt eine Kapitalrückzahlung von 1,04 USD je Aktie vor Split (dies entspricht EUR 0,9752 (*) je Aktie vor Split basierend auf dem heutigen EZB-Referenzkurs).Letzter Handelstag der bisherigen Aktien an der NASDAQ und an der Frankfurter Wertpapierbörse ist Dienstag, der 24. Januar 2017. Ab Mittwoch, den 25. Januar 2017 werden die zusammengelegten Aktien der QIAGEN N.V. "Ex-Kapitalrückzahlung" an der Frankfurter Wertpapierbörse und an der NASDAQ unter dem bestehenden Ticker Symbol (QIA respektive QGEN) gehandelt. Darüber hinaus werden die bisherigen Aktien folgende neue Wertpapierkennungen tragen:ISIN: NL0012169213WKN: A2DKCHTechnische Details der AbwicklungBestände von Aktionären, die ihre QIAGEN Aktien in einem Depot in den USA halten, werden zum Geschäftsschluss um 16:00 Uhr EST (Eastern Standard Time) am Dienstag, 24. Januar 2017 (der "Stichtag"), automatisch im oben genannten Verhältnis umgewandelt. Die Kapitalrückzahlung erfolgt ebenfalls über die Depository Trust Company an die jeweiligen Depotkonten der Aktionäre voraussichtlich am Donnerstag, den 26. Januar 2017. Am Stichtag nicht abgewickelte Transaktionen werden von der Depository Trust Company entsprechend der Marktusancen abgewickelt.Bestände von Aktionären, die ihre QIAGEN Aktien in Deutschland und anderen europäischen Ländern direkt oder indirekt über die Clearstream Banking AG halten, werden voraussichtlich durch ihre Banken, Broker und Depotstellen zum Geschäftsschluss MEZ am Donnerstag, 26. Januar 2017, zusammengelegt. Zahlungsdatum für diese Aktionäre ist voraussichtlich Dienstag, der 31. Januar 2017.