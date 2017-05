Tradegate-Aktienkurs Prudential-Aktie:

Kurzprofil Prudential plc:



Prudential plc (ISIN: GB0007099541, WKN: 852069, Ticker-Symbol: PRU, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PUKPF) ist eines der führenden Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit. Neben einem breiten Spektrum an Versicherungsprodukten und Fonds bietet die Unternehmensgruppe Leistungen als Direktbank an. Dazu gehören neben Internet- und Telefon-Banking auch der Abschluss von Hypotheken. (19.05.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Prudential-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Prudential plc (ISIN: GB0007099541, WKN: 852069, Ticker-Symbol: PRU, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PUKPF) von 17,50 GBP auf 18,50 GBP.Das Unternehmen habe am 18. Mai im Zuge der Hauptversammlung überraschend ein Trading Update veröffentlicht. Demnach sei der Gewinn aus dem Neugeschäft in Q1 deutlich um 42% (währungsbereinigt (wb.): +25%) auf 856 (Vj.: 602) Mio. GBP gewachsen. Dabei habe Prudential neben einem erfreulichen Anstieg des Jahresprämienäquivalentes (APE) um 33% (wb.: +18%) auf 1,91 (Vj.: 1,44) Mrd. GBP von höheren Kapitalmarktzinsen profitiert. Als Ergebnistreiber habe sich vor allem das Asiengeschäft (Gewinn aus dem Neugeschäft: +45% (wb.: +26%) y/y auf 561 Mio. GBP) erwiesen. Im US-Lebensversicherungsgeschäft sei der Gewinn aus dem Neugeschäft ebenfalls um 45% (wb.: +26%) y/y auf 224 Mio. GBP gestiegen. Auf dem Heimatmarkt sei der Gewinn aus dem Neugeschäft um 15% y/y auf 71 Mio. GBP gewachsen. Die zum 31.03.2017 ausgewiesene Solvabilitätsquote (Solvency II) habe sich zwar leicht auf 198% (31.12.2016: 201%) verschlechtert, habe jedoch nach wie vor auf einem guten Niveau gelegen.Nach Einschätzung des Analysten sei die operative Entwicklung im Auftaktquartal überzeugend verlaufen und habe die Trends des zweiten Halbjahres 2016 (profitables Wachstum in Asien, Profiteur der Schwäche des Britischen Pfund) bestätigt. Er habe seine Prognosen erhöht (EPS 2017e: 116,35 (alt: 110,98) GBp; EPS 2018e: 147,73 (alt: 138,21) GBp).Börsenplätze Prudential-Aktie: