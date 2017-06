München (www.aktiencheck.de) - Im Mai hat sich der DAX durchgehend auf einem sehr hohen Niveau bewegt, so die Analysten der DAB Bank.Trotz der aktuellen Unsicherheiten plädiere Peter Schneider, Vorstand bei der Schneider, Walter & Kollegen Vermögensverwaltung in Köln, für die Aktie: "Aufgrund der seit Jahresanfang steigenden Inflationszahlen liegen die niedrigsten Renditen wohl hinter uns. Aber eine echte Zinswende kann ich noch nicht ausmachen. Dafür ist die Staatsverschuldung in vielen europäischen Ländern zu sensibel und darauf wird die EZB meines Erachtens Rücksicht nehmen. Außerdem sehe ich in Frankreich nach der Wahl Macrons zum Präsidenten Erwartungen, die auf eine weniger strenge Haushaltsdisziplin abzielen, um so den proeuropäischen Kurs Frankreichs wirtschaftlich zu unterstützen. Politische Risiken werden die Anleger ab und zu verunsichern. Dafür sorgen beispielsweise Staatslenker wie Trump, Putin und Erdogan. Außerdem sind die aktuellen Aktienkurse nicht als sehr günstig zu bezeichnen. Aber neben einer breiten Diversifikation von Unternehmens-, Hybrid- und Wandelanleihen sollte auch ein sicherheitsorientierter Anleger weiter einen entsprechenden Aktienanteil halten. Qualitativ gut geführte Unternehmen mit stabilem Geschäftsmodell haben in der Regel auch eine Preissetzungsmacht, das heißt sie können ihre Margen erhöhen, wenn die Inflation weiter steigen sollte."Für den Profi-Börsentrend befrage die DAB jeden Monat rund 20 unabhängige Vermögensverwalter, die am Depot-Contest (www.depot-contest.de) teilnehmen würden, nach ihrer Einschätzung der Aktienmärkte. (01.06.2017/ac/a/m)