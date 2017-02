Tradegate-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

Kurzprofil Procter & Gamble Co.:



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements.

New York (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Aktienanalyse von Analyst Kevin Grundy von Jefferies & Co:Kevin Grundy, Analyst beim Investmenthaus Jefferies & Co, empfiehlt Investoren laut einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien von Procter & Gamble Co. (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) weiterhin zum Kauf.Presseberichten zufolge habe sich Nelson Peltz's Trian Fund Management eine Beteiligung von 3,5 Mrd. USD an Procter & Gamble Co. gesichert, was einem Anteil von rund 1,5% entspreche.Der Konzern habe bereits erhebliche Schritte unternommen um den Shareholder Value zu stärken. Das Auftreten des Aktivisten Nelson Peltz könnte zu einer schnelleren Realisierung von Kostensenkungsmaßnahmen führen. Unter dem Strich könnte die Procter & Gamble-Aktie ein höheres Bewertungsniveau erreichen, so die Einschätzung von Analyst Kevin Grundy.Die Aktienanalysten von Jefferies & Co bestätigen in ihrer Procter & Gamble-Aktienanalyse das "buy"-Rating und erhöhen das Kursziel von 99,00 auf 101,00 USD.Xetra-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:85,01 EUR +2,72% (15.02.2017, 14:58)