Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media AG:



Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern. (03.03.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktie noch im Korrekturmodus - 2016 Bestwerte bei Umsatz und Ergebnis - AktienanalyseIm abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 erzielte ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) Rekorde bei Umsatz und Gewinn, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz des Konzerns habe sich im Vergleich zum Vorjahr um 17% auf 3,8 Mrd. Euro erhöht (2015: 3,3 Mrd. Euro). Der bereinigte Konzernüberschuss habe sich gegenüber dem Vorjahr um ein Zehntel auf 513 Mio. Euro erhöht (2015: 466 Mio. Euro). Den größten Wachstumsbeitrag habe im vergangenen Jahr das Segment Digital Ventures & Commerce, insbesondere das Flugreiseportal Etraveli sowie das Preisvergleichsportal Verivox geliefert. Insgesamt erwirtschafte der Konzern inzwischen 47% seines Umsatzes außerhalb des TV-Kerngeschäfts. Bis 2018 solle der Anteil auf mehr als die Hälfte steigen.Der Start ins Geschäftsjahr 2017 sei dem Unternehmen zufolge, dank einer positiven Binnenkonjunktur in Deutschland, gut ausgefallen. Der Vorstand sei zuversichtlich, dass ProSiebenSat.1 auch 2017 deutlich wachse. Angestrebt werde ein Umsatzwachstum, das mindestens im hohen einstelligen Prozentbereich liege. Das bereinigte EBITDA (2016: 1,0 Mrd. Euro) und der bereinigte Konzernüberschuss würden ebenfalls über dem Niveau des Vorjahres erwartet. Auch mittelfristig traue der Vorstand dem Konzern mehr zu und habe im Oktober 2016 die Ziele angehoben. Bis 2018 solle der Umsatz demnach auf rund 4,5 Mrd. Euro steigen (zuvor knapp 3,4 Mrd. Euro), zu dem das Digitalgeschäft 1,7 Mrd. Euro beisteuern solle.ProSiebenSat.1 sei Marktführer im TV-Geschäft in Deutschland und habe im letzten Jahr steigende Einnahmen aus der TV-Werbung verbucht. Aus der Vernetzung der vier Geschäftssegmente könne der Konzern Synergien ziehen. Wachstumsperspektiven biete aus Sicht der Analysten vor allem das Digitalgeschäft. Schon jetzt sei das E-Commerce-Geschäft für das Unternehmen der größte Wachstumstreiber. Durch die im November 2016 erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung (Brutto-Emissionserlös 515 Mio. Euro) sei der finanzielle Spielraum für Übernahmen im Digitalbereich erweitert worden, die das Wachstum beschleunigen könnten. Aktuell sondiere der Vorstand strategische Optionen für das Online-Reisegeschäft (u.a. Flugvermittler Etraveli, Pauschalreiseportal weg.de). Sollte es zu einem Teil- oder Komplettverkauf kommen, würde dies zusätzliche Mittel in die Kasse spülen, die ebenfalls für eine Stärkung des Digitalgeschäfts eingesetzt werden könnten.Risiken sehen die Analysten der DZ BANK in der zyklischen Entwicklung der TV-Werbekonjunktur und der möglichen Stagnation im TV-Geschäft, das zudem einer zunehmenden Konkurrenz durch Online-Angebote ausgesetzt ist. Zusätzliche Risikofaktoren seien die hohen Kosten für Eigenproduktionen sowie die mit weiteren Übernahmen einhergehenden Risiken einer erfolgreichen Integration.In den vergangenen Wochen sei es der ProSiebenSat.1-Aktie nicht gelungen, über die Abwärtstrendlinie anzusteigen. Kurzfristig sollte daher ein Rücksetzer bis zur Unterstützung bei 36,00 Euro eingeplant werden. Als zusätzliche Unterstützung verlaufe bei 35,73 Euro das 50%-Retracement der Aufwärtsbewegung von Ende November 2016 bis Ende Januar 2017. Eine weitere Unterstützung verlaufe in Gestalt des 61,8%-Fibonacci-Retracements bei 34,69 Euro. Damit die mittelfristigen Perspektiven bullisch würden, müsse die ProSiebenSat.1-Aktie die seit November 2015 bestehende Abwärtstrendlinie (akt. 39,75 Euro) und in der Folge die vorherigen Hochs bei 40,14/40,32 und 41,61 Euro überwinden.Solange die ProSiebenSat.1-Aktie nicht nachhaltig unter das letzte Tief bei 31,33 Euro zurückfällt, gehen die Analysten der DZ BANK von einer Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends aus. (Ausgabe vom 03.03.2017)Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: