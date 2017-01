WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media AG:



Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern. (26.01.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktie: Raus aus dem Abwärtstrend! ChartanalyseSeit Dezember 2015 befand sich die Aktie von ProSiebenSat1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) im Abwärtstrend, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Das sei Vergangenheit, denn gestern hätten die Notierungen mit einem Kurssprung nicht nur die aktuell bei 39,31 Euro verlaufende 200-Tage-Linie überwunden, welche die absteigende Tendenz in den letzten Monaten auf der Oberseite begleitet habe, sondern seien ebenso aus der Oberseite des Trends ausgebrochen, der derzeit um 39,30 Euro beschrieben werden könne. Dieser Schritt könne ein großer sein und ein neues Kaufsignal für die Aktie aktivieren, die dadurch ihre bisherigen Ketten gesprengt haben und sich an vorherigen Hoch orientieren könnte. Markant fallen dabei die Hochs von März letzten Jahres bei 48,93 Euro und das doppelte Hoch von Dezember des vorletzten Jahres bei 50,90 Euro auf, die in einem weiterhin freundlichen Marktumfeld auf nächste Sicht als Ziele steigender Notierungen gelten könnten, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 26.01.2017)Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:40,02 EUR +1,09% (26.01.2017, 12:42)Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:40,006 EUR +0,74% (26.01.2017, 12:56)ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:DE000PSM7770