Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern. (20.11.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktie: Neue Hoffnung - AktienanalyseDer vorzeitige Abschied von Konzernchef Thomas Ebeling lässt die Aktie von ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) am Montag steigen, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.In einem schwach erwarteten Marktumfeld rage sie positiv hervor und liege mit mehr als zwei Prozent im Plus. Laut einer Mitteilung habe sich Ebeling mit dem Unternehmen einvernehmlich darauf verständigt, nach der Bilanzpressekonferenz am 22. Februar zu gehen. Überraschend sei dieser der Schritt nicht gekommen, denn in den Medien sei zuvor schon über Gegenwind im Aufsichtsrat berichtet worden.Die Aktie von ProSiebenSat.1 habe im bisherigen Jahresverlauf um mehr als 30 Prozent nachgegeben. Nun könnte die Hoffnung, dass ein neuer Chef das Unternehmen aus der Krise führe, auch den Kurs beflügeln. Charttechnisch drehte die ProSiebenSat.1-Aktie am Tief bei 24,50 Euro nach oben um und könnte bis zu den Hochs um 30,60 Euro steigen, die sie vor dem letzten Kursrutsch erreicht hatten, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 20.11.2017)Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:26,275 EUR +3,87% (20.11.2017, 11:05)Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:26,30 EUR +3,51% (20.11.2017, 11:20)