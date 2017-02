ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media AG:



Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern. (28.02.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Analyst Conor O'Shea von Kepler Cheuvreux:Conor O'Shea, Analyst von Kepler Cheuvreux, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach einer Telefonkonferenz weiterhin zum Kauf der Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, Nasdaq OTC-Symbol: PBSFF).Auch wenn der Vorstand des Unterföhringer Konzerns einen starken Start ins neue Geschäftsjahr angedeutet habe, dürfte das Wachstum der TV-Werbeerlöse im Auftaktquartal unter dem für das Gesamtjahr avisierten Anstieg liegen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dies deute auf eine höhere Wachstumsdynamik in den beiden Folgequartalen hin. Insofern seien Investoren gut beraten, jetzt die ProSiebenSat.1-Aktie zu kaufen.Conor O'Shea, Analyst von Kepler Cheuvreux, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die ProSiebenSat.1-Aktie mit einem Kursziel von 43 Euro bestätigt. (Analyse vom 28.02.2017)Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:37,625 EUR +0,53% (28.02.2017, 12:35)Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:37,60 EUR -0,17% (28.02.2017, 13:07)