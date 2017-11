ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern. (24.11.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktie: Heftiger Kursrutsch - DAX-Abstieg möglich - AktienanalyseJetzt also doch: Ein schwaches TV-Werbegeschäft, hohe Programmkosten und verschobene Produktionen haben ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) zur Korrektur der Finanzziele gezwungen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bis dato habe der TV-Konzern zwar bereits mehrmals in diesem Jahr seine Erwartungen für das Fernsehwerbegeschäft gesenkt, dabei aber stets an den Prognosen festgehalten.An der Börse habe die Umsatz- und Gewinnwarnung für einen heftigen Kursrutsch bei der ohnehin schon seit einiger Zeit unter Druck stehenden Aktie gesorgt. Der Einbruch von etwa 10 Prozent auf rund 26 Euro könnte Folgen haben. Sollte sich nämlich die Talfahrt fortsetzen, drohe bereits im Dezember der Abstieg aus dem DAX. Während es ProSiebenSat.1 aktuell noch auf eine Marktkapitalisierung von etwa 6,12 Mrd. Euro bringe, würde es laut den Indexexperten der DZ BANK ab der Marke von 5,5 Mrd. Euro kritisch werden. Dann könnten die Papiere auf einen Abstiegsrang rutschen. Aktuell seien die Papiere nicht einmal mehr 6 Prozent davon entfernt.Sollte es zu diesem Szenario kommen, sei um den Umstellungstermin aufgrund der Umschichtungen von Profianlegern mit Kursverlusten zu rechnen. Historisch gesehen sei es bei den späteren DAX-Absteigern im Vorfeld meist zu deutlichen Kursabschlägen gekommen. Jedoch lasse der Verkaufsdruck meist nach, wenn der Abstieg erst einmal besiegelt und umgesetzt sei. Wie schnell eine nachhaltige Stabilisierung gelinge, hänge aber letztlich von den Geschäftsaussichten der Gesellschaft ab. Diese sind bei ProSiebenSat.1 jedoch unsicher, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 46/2017)Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:26,375 EUR +0,55 % (24.11.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:26,589 EUR +1,38% (24.11.2017, 20:39)