Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern. (18.05.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktie: Die Bäume sollten nicht in den Himmel wachsen - AktienanalyseDer Medienkonzern ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist zum Jahresauftakt überraschend kräftig gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz habe sich im ersten Quartal um 13 Prozent auf 910 Mio. Euro erhöht. Analysten hätten lediglich mit einem Anstieg auf 897 Mio. Euro gerechnet. Auch das operative Ergebnis habe über den Erwartungen gelegen. Das EBITDA sei um zehn Prozent auf 188 Mio. Euro geklettert. Wachstumstreiber sei erneut das Digitalgeschäft gewesen. Unter anderem dank der im Herbst übernommenen Kontaktbörsen Parship und Elitepartner hätten die Einnahmen der Sparte um 53 Prozent auf 229 Mio. Euro angezogen. Das entsprechende EBITDA sei um 26 Prozent auf 229 Mio. Euro gestiegen.Anleger hätten dennoch in Scharen Reißaus genommen. Denn das Kerngeschäft mit TV-Werbung laufe weiterhin schleppend. Und zumindest kurzfristig sei keine Besserung in Sicht. Der DAX-Konzern rechne für das laufende Jahr nur noch mit einem Wachstum des deutschen TV-Werbemarktes um 1,5 bis 2,5 Prozent. Zuvor habe der Konzern ein Plus von 2,0 bis 3,0 Prozent in Aussicht gestellt. Da habe es auch nicht geholfen, dass ProSiebenSat.1-Chef Thomas Ebeling die Finanzziele für das laufende und das nächste Jahr bestätigt habe. Die Aktien seien zeitweise um bis zu sechs Prozent in die Tiefe gerauscht.Die meisten Analysten würden die jüngsten Kursverluste für überzogen halten und dabei unter anderem auf die langfristigen Wachstumsperspektiven des Digitalgeschäfts, die günstige Aktienbewertung sowie die attraktive Dividendenrendite verweisen. Insofern könnte der Rücksetzer durchaus eine attraktive Einstiegsgelegenheit bieten. Angesichts der Herausforderungen im TV-Werbegeschäft, der nach wie vor wichtigsten Einnahmequelle des Konzerns, sollten die Bäume allerdings auch nicht in den Himmel wachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 19/2017)Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:37,015 EUR +0,04% (18.05.2017, 10:56)Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:37,009 EUR +0,86% (18.05.2017, 11:08)