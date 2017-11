Tradegate-Aktienkurs Priceline.com-Aktie:

1.509,55 Euro -7,96% (07.11.2017, 15:24)



Nasdaq-Aktienkurs Priceline.com-Aktie:

USD 1.748,00 -8,15% (07.11.2017, 15:31)



ISIN Priceline.com-Aktie:

US7415034039



WKN Priceline.com-Aktie:

766054



Ticker Symbol Priceline.com-Aktie Deutschland:

PCE1



Ticker Symbol Priceline.com-Aktie Nasdaq:

PCLN



Kurzprofil Priceline.com Inc.



Priceline.com Inc. (ISIN: US7415034039, WKN: 766054, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: PCLN) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut.

(07.11.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Priceline.com-Aktienanalyse von Analyst Michael Olson von Piper Jaffray:Aktienanalyst Michael Olson von Piper Jaffray empfiehlt nach wie vor eine Übergewichtung der Aktie von Priceline.com Inc. (ISIN: US7415034039, WKN: 766054, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: PCLN), ein US-Online-Portal für Reisebuchungen.Nach Vorlage der Quartalszahlen sprechen die Analysten von Piper Jaffray davon, dass es bei Priceline.com Inc. zu vorsichtigen Änderungen der langfristigen Geschäftsentwicklung komme. Die Transition werde weit bis in das kommende Jahr hinein reichen, so die Einschätzung des Analysten Michael Olson.Die Priceline.com-Aktie verdiene im Vergleich zum historischen Durchschnitt nicht länger eine Premiumbewertung.Die Aktienanalysten von Piper Jaffray halten in ihrer Priceline.com-Aktienanalyse am Votum "overweight" fest, kürzen jedoch das Kursziel von 2.150,00 auf 2.000,00 USD.Xetra-Aktienkurs Priceline.com-Aktie:1.503,50 Euro -7,43% (07.11.2017, 15:07)