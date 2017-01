Tradegate-Aktienkurs Priceline.com-Aktie:

Kurzprofil Priceline.com Inc.



Priceline.com Inc. (ISIN: US7415034039, WKN: 766054, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: PCLN) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut.

(20.01.2017/ac/a/n)

Connecticut (www.aktiencheck.de) - Priceline.com-Aktienanalyse des Analysten Rob Sanderson von MKM Partners:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Rob Sanderson, Analyst bei MKM Partners, Investoren im Rahmen einer Ersteinschätzung die Aktien von Priceline.com Inc. (ISIN: US7415034039, WKN: 766054, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: PCLN) zum Kauf.Die Analysten von MKM Partners sind der Auffassung, dass Priceline.com Inc. ein Premiumasset in einem bedeutenden Bereich mit säkularem Wachstum darstelle und von einem hervorragenden Managmennt geführt werde.Das Unternehmen habe im Vergleich zu den Wettbewerbern ein besseres Exposure was die Regionen (Europa) und auch die Kategorie (Hotels) betreffe.Die Aktienanalysten von MKM Partners beginnen in ihrer Priceline.com-Aktienanalyse die Coverage mit einem "buy"-Votum und einem Kursziel von 1.950,00 USD.Xetra-Aktienkurs Priceline.com-Aktie:1.455,50 Euro +0,71% (20.01.2017, 14:58)