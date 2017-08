Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (28.08.2017/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Oft wird Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) als der kleine Amazon-Klon aus dem Reich der Mitte bezeichnet - doch zu Unrecht, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Alibaba trete anders als Amazon selten selbst als Verkäufer auf, sondern biete Händlern auf verschiedenen Alibaba-Seiten wie etwa Taobao oder Tmall die Möglichkeit ihre Waren zu präsentieren und zu verkaufen. Für diese Dienstleistung erhalte Alibaba im Gegenzug eine Kommission. Weiter ermögliche Alibaba auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnittene Platzierung von Werbung. Das Kerngeschäft des Konzerns ähnle also eher dem von eBay als dem von Amazon. Alibaba liefere die Plattform und Kunden - den Handel würden externe Einzel- und Großhändler übernehmen.Dass der chinesische Internet-Riese aber doch ganz gerne mit Amazon verglichen werde, könnte am starken Unternehmenswachstum liegen. Im vergangenen ersten Quartal sei der Umsatz um 56 Prozent auf 7,4 Milliarden US-Dollar angestiegen (YoY). Die Erwartungen der Analysten hätten hier nur mit einem Anstieg von 49 Prozent auf 7,2 Milliarden US-Dollar gerechnet.Alibaba könnte hier Marktbeobachtern zufolge vom Wachstum im chinesischen Einzelhandel profitiert haben. Der Nettogewinn und der operative Gewinn hätten im ersten Quartal des neuen Fiskaljahres ebenfalls zulegen können. So sei der Nettogewinn auf 2,07 Milliarden US-Dollar gestiegen und habe um mehr als 65 Prozent gesteigert werden können und der operative Gewinn habe bei 2,58 Milliarden US-Dollar gelegen.Wie wichtig und profitabel personalisierte Werbung sein könne, könne wohl am besten am Beispiel von Facebook festgemacht werden. Auch Alibaba habe diesen Wert erkannt und verbessere laut dem Aktionär seinen Werbe-Algorithmus. Je besser die Werbung auf die Kunden zugeschnitten sei, desto mehr könne das Unternehmen für die Platzierung verlangen. Bei mittlerweile mehr als 529 Millionen aktiven Nutzern könnte sich das durchaus lohnen. Gegenüber dem Vorjahresquartal seien die Nutzer um 24 Prozent gestiegen und in anderen Geschäftsfeldern weise der Konzern sogar noch größere Zuwächse aus. Das Segment Cloud Computing, welches verschiedenste IT-Infrastrukturen wie beispielsweise Speicherplätze, Rechenleistungen oder Anwendungsoftwares auf Internetbasis vereine, weise einen Anstieg der zahlenden Nutzern von 75 Prozent aus.Auch Finanzexperten wie die US-Investmentbank Goldman Sachs sähen noch weiteres Potenzial in dem Unternehmen und so habe die Bank das Kursziel von 200 auf 208 US-Dollar erhöht und die Aktie hierbei auf der "Conviction Buy List" belassen. Derzeit notiere die Aktie mit einem KGV von 62,95 und einer Marktkapitalisierung von 448,20 Millionen US-Dollar um die 175,00 US-Dollar (Stand: 25.08.2017). 47 Bloomberg-Analysten würden die Aktie auf "buy" und drei auf "hold" setzen. Sie würden das durchschnittliche Kursziel mit 195,23 US-Dollar rund 11% über den jetzigen Preis setzen.Da der weitere Kursverlauf der Aktie von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen und ökonomischen Faktoren abhängig sei, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können, so die Analysten der DZ BANK. (Analyse vom 25.08.2017)