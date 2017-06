In den USA hingegen seien die Stimmungsindikatoren zwar weiterhin im positiven Bereich, hätten aber seit Mitte April deutlich an Dynamik verloren. Die Aufbruchsstimmung nach der Wahl von Trump sei deutlich abgeebbt. "Die Konkretisierung und Umsetzung der Pläne hält mit den hohen Erwartungen derzeit nicht Schritt", so Köck. Nur wenn Trump jetzt politisch "liefere", wäre ein weiterer signifikanter Anstieg von US-Aktien gerechtfertigt.



Das politische Risiko in Europa lasse derzeit tendenziell nach, die geopolitischen Themen würden sich aktuell mehr auf die US-Politik konzentrieren, was aber von den Marktteilnehmern derzeit eher nicht beachtet werde. Dies zeige sich auch an den weltweit sehr niedrigen Volatilitäten der Aktienmärkte. Die zahlreichen geopolitischen Risiken sollten jedoch keinesfalls vernachlässigt werden.



Das Reflationsumfeld sei für die Entwicklung von Staatsanleihen der Industriestaaten insgesamt nicht günstig. Die FED werde die Zinsen weiter erhöhen, in der Eurozone würden sich die Diskussionen über die sehr expansive Geldpolitik der EZB fortsetzen. Die Risikoaufschläge von Unternehmens- und High Yield-Anleihen seien derzeit niedrig, das fundamentale Umfeld für die Unternehmen sei aber günstig. Die Experten würden für Anleihen 2017 aber deutlich niedrigere Gesamterträge als in den vergangenen Jahren erwarten.



Für Anleger gelte unverändert, dass alternative Szenarien, Absicherungsstrategien und aktives Management gerade in diesem Umfeld besonders wichtig seien. Der Trend in Richtung gemischte Fonds mit flexiblen Anlagestrategien halte unvermindert an. (02.06.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Outperformer im bisherigen Jahresverlauf 2017 sind nach wie vor die Emerging Markets mit +10,0% seit Jahresbeginn (MSCI Emerging Markets in Euro), so die Experten von Pioneer Investments Austria.Gleich dahinter komme aber Europa (MSCI Europe) mit einem satten Plus von 9,4%. US-Aktien lägen hingegen seit Jahresbeginn auf Eurobasis nur noch bei +1,9%.