Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

1,70 Euro -7,35% (17.05.2017, 16:47)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

USD 1,89 -7,35% (17.05.2017, 16:49)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie Deutschland:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten.

(17.05.2017/ac/a/n)

Newport Beach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von Analyst Craig Irwin von Roth Capital:Der Aktienanalyst Craig Irwin vom Investmenthaus Roth Capital empfiehlt Anlegern laut einer Aktienanalyse die Aktien des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) nunmehr zu verkaufen.Plug Power Inc. habe schwache Quartalszahlen vorgelegt. Es deute sich an, dass der Ankerkunde Wal-Mart Stores in 2017 seine Einkäufe dramatisch zurückfahren werde. Zudem seien die erwarteten Amazon-Erlöse kein zusätzlicher Beitrag zur Guidance.Andere Kunden würden sich mit Käufen vermutlich ebenfalls zurückhalten. Der Kundenschwund und die schwache Qualität bei Umsätzen, Gewinnen und Bruttomargen würden eine negative Anlageeinschätzung nach sich ziehen, so der Analyst Craig Irwin.Die Aktienanalysten von Roth Capital stufen in ihrer Plug Power-Aktienanalyse den Titel von "neutral" auf "sell" zurück und reduzieren das Kursziel von 2,25 auf 1,30 USD.Frankfurt-Aktienkurs Plug Power-Aktie:1,67 Euro -12,05% (17.05.2017, 15:01)