ISIN Phoenix Solar-Aktie:

DE000A0BVU93



WKN Phoenix Solar-Aktie:

A0BVU9



Ticker-Symbol Phoenix Solar-Aktie:

PS4



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Phoenix Solar-Aktie:

PXSNF



Kurzprofil Phoenix Solar AG:



Die Phoenix Solar AG (ISIN: DE000A0BVU93, WKN: A0BVU9, Ticker-Symbol: PS4, NASDAQ OTC-Symbol: PXSNF) mit Sitz in Sulzemoos bei München ist ein international tätiges Photovoltaik-Systemhaus. Der Konzern entwickelt, plant, baut und übernimmt die Betriebsführung von Photovoltaik-Großkraftwerken und übernimmt deren Betriebsführung. Als Generalunternehmer für die Planung und Ausführung von Solarkraftwerken (EPC) legt Phoenix Solar besonderen Wert auf budget- und termingerechte Errichtung und Übergabe ertragsoptimierter Photovoltaik-Großanlagen. Mit Tochtergesellschaften auf drei Kontinenten hat das Unternehmen seit seiner Gründung Anlagen mit einer Gesamtleistung von 800 MWp geplant und schlüsselfertig errichtet.



Der Schwerpunkt des operativen Geschäfts der Phoenix Solar AG liegt auf den Tochtergesellschaften in den wachstumsstarken Regionen in den USA, Middle East und Asia/Pacific. Die dortigen Tochtergesellschaften sind in ihren Märkten etabliert und verfügen über langjährige Erfahrungen und Kompetenzen in der Entwicklung und im Bau von Photovoltaikanlagen. (16.11.2017/ac/a/nw)

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Phoenix Solar-Aktienanalyse von Analyst Erkan Aycicek von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW):Erkan Aycicek, Investmentanalyst der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Phoenix Solar AG (ISIN: DE000A0BVU93, WKN: A0BVU9, Ticker-Symbol: PS4, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: PXSNF) und senkt das Kursziel von 1,80 auf 1 EUR.Erneut EBIT-Verluste in Q3: Phoenix Solar habe in Q3 einen Umsatz von 21,1 Mio. EUR erzielt, was einem Rückgang um 61,6% ggü. Vorjahr entsprochen habe. Ursache hierfür seien neben einem schwachen Auftragseingang in H1 auch Verzögerungen bei der Erteilung von Baufreigaben für gewonnene Aufträge gewesen. Der EBIT-Verlust habe in Q3 2,3 Mio. EUR (Q2/17: -3,0 Mio. EUR) betragen und habe sich ggü Vorjahr um 4,3 Mio. EUR verschlechtert.Negativer FCF in Q3: Neben den operativen Verlusten habe auch der Aufbau von Working Capital in Q3 zu einem negativen FCF von 6,0 Mio. EUR geführt, was eine Verschlechterung ggü. Vorjahr um 6,1 Mio. EUR bedeute. Somit betrage der FCF nach neun Monaten -10,5 Mio. EURNettoverschuldung steige deutlich: Problematisch werte Aycicek auch den Aufbau der Nettoverschuldung in Q3 ggü. Jahresende 2016 um 8,6 Mio. EUR auf 37 Mio. EUR. Somit bleibe das Gearing (Nettoverschuldung/Eigenkapital) auf einem sehr hohen negativen Niveau von -145%. Kritisch beurteile er auch die Umbuchung der langfristigen Finanzverbindlichkeiten von knapp 40 Mio. EUR in die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten. Die Finanzverbindlichkeiten würden jetzt als kurzfristig ausgewiesen, da der Konsortialkredit eine Laufzeit bis zum 30. September 2018 habe. Sollte eine Laufzeitenverlängerung nicht zustande kommen, hätte dies enorm negative Auswirkungen auf das Unternehmen.Unattraktive Bewertung: Aycicek sei der Auffassung, dass die Risiken überwiegen würden.Erkan Aycicek, Investmentanalyst der Landesbank Baden-Württemberg, betätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Phoenix Solar-Aktie mit einem neuen Kursziel von 1,00 EUR (alt: 1,80 EUR), das auf einer Multiple-Bewertung basiert. (Analyse vom 16.11.2017)Börsenplätze Phoenix Solar-Aktie: