Die Phoenix Solar AG (ISIN: DE000A0BVU93, WKN: A0BVU9, Ticker-Symbol: PS4, NASDAQ OTC-Symbol: PXSNF) mit Sitz in Sulzemoos bei München ist ein international tätiges Photovoltaik-Systemhaus. Der Konzern entwickelt, plant, baut und übernimmt die Betriebsführung von Photovoltaik-Großkraftwerken und übernimmt deren Betriebsführung. Als Generalunternehmer für die Planung und Ausführung von Solarkraftwerken (EPC) legt Phoenix Solar besonderen Wert auf budget- und termingerechte Errichtung und Übergabe ertragsoptimierter Photovoltaik-Großanlagen. Mit Tochtergesellschaften auf drei Kontinenten hat das Unternehmen seit seiner Gründung Anlagen mit einer Gesamtleistung von 800 MWp geplant und schlüsselfertig errichtet.



Der Schwerpunkt des operativen Geschäfts der Phoenix Solar AG liegt auf den Tochtergesellschaften in den wachstumsstarken Regionen in den USA, Middle East und Asia/Pacific. Die dortigen Tochtergesellschaften sind in ihren Märkten etabliert und verfügen über langjährige Erfahrungen und Kompetenzen in der Entwicklung und im Bau von Photovoltaikanlagen. (22.08.2017/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Phoenix Solar-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Phoenix Solar AG (ISIN: DE000A0BVU93, WKN: A0BVU9, Ticker-Symbol: PS4, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: PXSNF) unter die Lupe.Phoenix Solar habe im bisherigen Jahresverlauf nicht die notwendigen Erfolge in der Auftragsakquise erzielt, um die eigenen Ziele im Gesamtjahr noch erreichen zu können. Daher habe zuletzt die Zielspanne für den Umsatz in 2017 von 160 bis 190 Mio. Euro auf 140 bis 170 Mio. Euro reduziert werden müssen. Das EBIT solle dabei zwischen -2,0 und 1,0 Mio. Euro liegen, zuvor sei ein Korridor von 1,0 bis 3,0 Mio. Euro anvisiert worden. Nachdem kürzlich aber endlich einige Großaufträge unter Dach und Fach hätten gebracht werden können, werde das zweite Halbjahr deutlich stärker als die ersten sechs Monate. Zwischen Januar und Juni hätten die Erlöse mit 42,4 Mio. Euro um 20,5% unter dem Vorjahr gelegen, das EBIT sei mit -7,0 Mio. Euro (Vorjahr: -2,4 Mio. Euro) tiefrot ausgefallen.Mit der erneuten Prognosekorrektur setze sich die Serie der Enttäuschungen der letzten Jahre fort. Obwohl die Richtung von Phoenix Solar stimme, bleibe das Tempo der Fortschritte bislang unter den Managementerwartungen. Das könnte sich aber jetzt ändern, dank einer Intensivierung der Vertriebsbemühungen sei die gewichtete potenzielle Auftragspipeline zuletzt auf mehr als 500 MWp angewachsen. Würden nun in relativ zügiger Taktung Abschlüsse folgen, dürfte die Aktie profitieren.Damit bietet sich bei der Phoenix Solar-Aktie auf dem ermäßigten Kursniveau eine spekulative Chance, wobei zu beachten ist, dass das auf 4,6 Mio. Euro abgeschmolzene AG-Eigenkapital keinen größeren Puffer mehr für Rückschläge bietet und in naher Zukunft eigentlich eine Kapitalerhöhung notwendig ist, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 32 vom 19.08.2017)Xetra-Aktienkurs Phoenix Solar-Aktie:1,831 EUR -3,28% (21.08.2016, 17:36)