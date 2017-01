Tradegate-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

Kurzprofil Pfeiffer Vacuum AG:



Die Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen, umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 2.350 Mitarbeiter und hat über 20 Tochtergesellschaften. (13.01.2017/ac/a/t)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pfeiffer Vacuum-Aktienanalyse von Analyst Cengiz Sen von Equinet:Cengiz Sen, Analyst der Investmentbank Equinet, rät in einer aktuellen Aktienanalyse vor vorläufigen Q4-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Vakuumpumpen-Spezialisten Pfeiffer Vacuum Technology AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF).Das Aßlarer TecDAX-Unternehmen dürfte sehr solide Eckdaten präsentieren, so der Analyst in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Sen rechne bei Umsatz und operativem Ergebnis (EBIT) mit einem Zuwachs von jeweils rund 3%.Cengiz Sen, Analyst von Equinet, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Kursziel von 92 Euro bestätigt. (Analyse vom 12.01.2017)Xetra-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:89,50 EUR +0,60% (12.01.2017, 17:35)