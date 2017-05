Der Premierminister der Republik Fidschi, Josaia Voreqe Bainimarama, dankte der Bundesregierung für ihre "Vision und ihre Führungsrolle im Bereich des Klimaschutzes". Er forderte einen transparenten Dialog, der Empathie aufbaut. Es gehe darum zuzuhören und voneinander zu lernen.



Besonderheiten 2017



Traditionell teilt sich Deutschland die Gastgeberrolle mit demjenigen Land, dass die Präsidentschaft für die kommende UN-Klimakonferenz innehat. Das ist in diesem Jahr erstmals ein kleiner Inselstaat und damit ein Land, das vom Klimawandel besonders betroffen ist.



Die UN-Klimakonferenz wird im November in Bonn stattfinden, denn Deutschland unterstützt Fidschi als technischer Gastgeber bei der Organisation des internationalen Treffens. Zudem hat Deutschland in diesem Jahr die G20-Präsidentschaft inne und richtet in Hamburg Anfang Juli den G20-Gipfel aus. Anregungen aus dem Klimadialog werden auch in den internationalen Austausch auf dem Gipfel einfließen.



Der Petersberger Dialog ist eine internationale und informelle Zusammenkunft in Deutschland. Sie bereitet regelmäßig die UN-Klimakonferenz am Ende des Jahres vor und dient dem Erfahrungsaustausch. In diesem Jahr haben die Teilnehmenden zudem den G20Gipfel im Blick, der im Juli unter deutscher Präsidentschaft stattfindet.



Folgen des Klimawandels im Blick



Ziel des Petersberger Dialoges in diesem Jahr ist es, die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens voranzutreiben. Er steht deshalb unter dem Motto "Working together on solutions". Themen werden vor allem die nationalen Langfrist-Strategien und der Umbau zu einer treibhausneutralen Wirtschaft sein.



Die besondere Konstellation mit dem Ko-Gastgeber Fidschi bietet zudem die Chance, die Folgen des Klimawandels besonders in den Blick zu nehmen. Ebenso interessant: Die wirtschaftlichen Vorteile einer ehrgeizigen Klimapolitik. Hierzu stellt die OECD ihre Studie zu Klimaschutz und nachhaltigem Wirtschaftswachstum vor: "Investing in Climate - Investing in Growth", die innerhalb der deutschen G20-Präsidentschaft erstellt worden ist. (22.05.2017/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Den Zielen sollten nun Taten folgen. Das forderte Bundesumweltministerin Hendricks zum Auftakt des Petersberger Dialogs, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Vertreterinnen und Vertreter aus 35 Staaten beraten derzeit, wie das Klimaschutzabkommen von Paris wirksam umgesetzt werden kann. Kanzlerin Merkel hält am Dienstag eine Rede.Vertreterinnen und Vertreter aus 35 Staaten tauschen sich noch bis morgen auf dem Petersberger Dialog in Berlin aus. Gastgeber des Dialogs sind Bundesumweltministerin Barbara Hendricks und der Premierminister der Republik Fidschi, Josaia Voreqe Bainimarama. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am Dienstag eine Rede halten. Sie hat den Dialog vor acht Jahren ins Leben gerufen.Als Weltgemeinschaft zusammenstehenHendricks verwies darauf, dass Deutschland den Klimaschutzplan 2050 beschlossen habe. Dies sei ein spannender und kontroverser Prozess gewesen. "Wir müssen den Klimaschutz mainstreamen", so die Ministerin. Klimaschutz sei Sicherheits-, Gesundheits-, Arbeitsmarkt- und Finanzpolitik. Klimaschutz sichere Wohlstand und schaffe neuen Wohlstand. "Diejenigen, die auf den Strukturen der Vergangenheit beharren, verpassen die Zukunft." Investitionen in den Klimaschutz seien ökologische Konjunkturpakete. Es sei zudem in diesem Jahr ein wichtiges Anliegen, die G20-Präsidentschaft zu nutzen, um den Klimaschutz stärker zu verankern. "Lassen Sie uns daran arbeiten, dass der Weg, den wir in Paris eingeschlagen haben, unumkehrbar wird," so Hendricks.