Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

72,43 USD +0,07% (02.11.2017, 16:21)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (02.11.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktie: Lupenreiner Aufwärtstrend - AktienanalyseDie PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) legt sein Beginn des Jahres eine wahre Rally aufs Parkett, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Gut 55 Prozent habe das Papier 2017 zugelegt - 30 Prozent mehr als der NASDAQ 100-Index. Für den jüngsten Schub hätten starke Quartalszahlen gesorgt. Der Bezahldienst habe seinen Gewinn im dritten Jahresviertel überraschend kräftig um 18 Prozent auf 380 Mio. Dollar steigern können. Auch umsatzseitig habe der Konzern besser abgeschnitten als gedacht. Die Erlöse seien um 21 Prozent auf 3,2 Mrd. Dollar geklettert. Analysten hätten mit 60 Mio. Dollar weniger gerechnet. Den Angaben zufolge hätten sich zuletzt vor allem die zunehmenden Zahlungsabwicklungen bei Einzelhändlern über das PayPal-Zahlungssystem positiv auf das Wachstum ausgewirkt.Doch damit nicht genug der guten Neuigkeiten. PayPal habe auch noch seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr abermals angehoben. Der US-Konzern rechne nun mit einem Umsatzanstieg von 19 bis 20 Prozent auf 12,92 Mrd. bis 12,98 Mrd. Dollar. Zuvor sei das Unternehmen von bis zu 12,87 Mrd. Dollar ausgegangen. Zudem sei der Konzern eine Kooperation mit Facebook eingegangen. Zahlungen zwischen US-Nutzern des Facebook Messengers können ab sofort über PayPal abgewickelt werden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 43/2017)Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:62,06 EUR -0,26% (02.11.2017, 16:20)Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:61,837 EUR -1,11% (02.11.2017, 16:34)