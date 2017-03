Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse des Analysten Bryan Keane von der Deutschen Bank:Bryan Keane, Aktienanalyst der Deutschen Bank, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV).John Rainey, Finanzvorstand von PayPal Holdings Inc., habe anlässlich eines Treffens die ersten Erfolge mit der Choice-Initiative, der Venmo-Monetarisierung und den zukünftigen Nutzen der Asset-Light-Strategie hervorgehoben. Es bestehe Potenzial für weitere Preiserhöhungen. Außerdem liege der Fokus auf einer aktionärsfreundlichen Kapitalallokation.Laut dem Unternehmen habe die Choice-Initiative zu einem stärkeren Kunden-Engagement geführt. Zudem sei der Gegenwind bei den Transaktionskosten geringer als erwartet.In ihrer PayPal-Aktienanalyse bleiben die Analysten der Deutschen Bank bei ihrem "buy"-Rating sowie dem Kursziel von 52,00 USD.XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:40,31 EUR -0,37% (10.03.2017, 17:12)Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:40,28 EUR -0,67% (10.03.2017, 17:15)