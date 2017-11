Eine Analyse der Daten für die Weltwirtschaft führe zwar insgesamt zu einem eindeutigen Ergebnis: Schuldenquote und Wachstum würden eine negative Beziehung aufweisen. Ein höheres Wirtschaftswachstum beeinflusse und reduziere die Schuldenquote.



Im Falle Chinas seien die empirischen Ergebnisse allerdings weniger eindeutig. Pauschale Aussagen über zunehmende Risiken in Folge steigender Schuldenquoten seien nur begrenzt angebracht - wenn überhaupt.



Für die Eurozone würden die Daten zumindest seit der Finanzkrise darauf hindeuten, dass das Wirtschaftswachstum die Schuldenquote beeinflusse bzw. reduziere und nicht anders herum. Ein anhaltend hohes Wachstum und damit eine unterstützende Geldpolitik seien deshalb notwendig, um die bereits eingeleitete Senkung der Schuldenquote weiter voranzutreiben. (30.11.2017/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Zusammenhang zwischen Schuldenquoten und Wirtschaftswachstum ist kausal bei weitem nicht so eindeutig, wie es oftmals dargestellt wird, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG.Steige das Wachstum als Folge zunehmender Verschuldung an, oder führe ein höheres Wachstum zu einer niedrigeren Schuldenquote?