ISIN Panalpina-Aktie:

CH0002168083



WKN Panalpina-Aktie:

A0F57E



Ticker-Symbol Panalpina-Aktie:

P6X



SIX Swiss Exchange Panalpina-Aktie:

PWTN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Panalpina-Aktie:

PLWTF



Kurzprofil Panalpina Welttransport (Holding) AG:



Die Panalpina Gruppe (ISIN: CH0002168083, WKN: A0F57E, Ticker-Symbol: P6X, SIX Swiss Ex: PWTN, Nasdaq OTC-Symbol: PLWTF) ist eine der weltweit führenden Anbieterinnen von Supply-Chain-Lösungen. Das Unternehmen kombiniert seine Kernprodukte Luftfracht, Seefracht und Logistik zu global integrierten, massgeschneiderten End-to-End-Lösungen. Mit fundierten Branchenkenntnissen und kundenspezifischen IT-Systemen kann Panalpina selbst auf die anspruchsvollsten Bedürfnisse ihrer Kunden und deren Lieferketten eingehen. Energy Solutions ist ein spezialisierter Service für die Bereiche Energie und Investitionsprojekte.



Die Panalpina Gruppe betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 500 eigenen Geschäftsstellen in mehr als 70 Ländern und arbeitet in weiteren 90 Ländern mit Partnern zusammen. Panalpina beschäftigt weltweit mehr als 16.000 Mitarbeitende, die einen umfassenden Service nach höchsten Qualitätsstandards liefern - überall und jederzeit. (03.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Panalpina-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 seine bisherige Anlageempfehlung für die Aktie des Schweizer Transport- und Logistikdienstleisters Panalpina (ISIN: CH0002168083, WKN: A0F57E, Ticker-Symbol: P6X, SIX Swiss Ex: PWTN, Nasdaq OTC-Symbol: PLWTF).Da die Ergebnisse für das Q4 16 aufgrund deutlich gesunkener Bruttogewinnmargen pro TEU und kg bei See- und Luftfracht unerwartet niedrig ausgefallen seien, senke Foeth seine Schätzungen für das Geschäftsjahr 2017 für den Bruttogewinn um 2%, für das EBIT um 9%. Der Druck dürfte nach Erachten des Analysten bis ins Q1/Q2 anhalten, Mitte des Jahres dürften sich die Tarife und Margen pro Einheit jedoch allmählich normalisieren. Damit lasse er seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2018 weitgehend unverändert.Panalpina habe nach wie vor mit Gegenwind zu kämpfen, was die Margensteigerung in nächster Zeit bremse. Auf lange Sicht bleibe die Analysten-Beurteilung eines strukturell langsameren Wachstums unverändert.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Panalpina-Aktie und das Kursziel von CHF 126. (Analyse vom 03.03.2017)Börse Frankfurt-Aktienkurs Panalpina-Aktie:117,08 EUR +4,46% (03.03.2017, 08:05)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Panalpina-Aktie:121,80 CHF -4,09% (03.03.2017, 09:36)