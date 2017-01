Tradegate-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:

16,34 Euro +1,81% (10.01.2017, 16:00)



NASDAQ-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:

USD 17,11 +0,89% (10.01.2017, 16:37)



ISIN Pan American Silver-Aktie:

CA6979001089



WKN Pan American Silver-Aktie:

876617



Ticker Symbol Pan American Silver-Aktie Deutschland:

PA2



NASDAQ-Ticker-Symbol Pan American Silver-Aktie:

PAAS



Kurzprofil Pan American Silver Corp.



Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker Symbol: PA2, NASDAQ-Ticker-Symbol: PAAS) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen, welches in 1994 gegründet worden ist. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Sieben operative Minen werden in Peru, Mexiko, Argentinien und Bolivien betrieben. In 2012 wurde die Minefinders Corp. übernommen. Darüber hinaus besitzt Pan American Silver noch zahlreiche Entwicklungsprojekte.

(10.01.2017/ac/a/n)

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Pan American Silver-Aktienanalyse von Analyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity:Tony Lesiak, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, rät Investoren laut einer Aktienanalyse die Aktien des Silberminen-Betreibers Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker Symbol: PA2, NASDAQ-Ticker-Symbol: PAAS) nur noch zu halten.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Edelmetallsektor weisen die Analysten von Canaccord Genuity darauf hin, das Vorhersagen zur Entwicklung des Goldpreises zunehmend schwieriger würden. Unsicherheiten durch die neue US-Administration, das globale Wirtschaftswachstum (bestimmt durch die Politik oder Handelskriege), geopolitische Risiken und der Ausblick für den USD würden Fragen aufwerfen. Unter dem Strich ist Analyst Tony Lesik der Auffassung, dass der Bullion-Ausblick für Anfang 2017 wegen saisonaler Einflüsse und allgemein extremerer Bewertungen am breiten Markt solide aussehe.Sinkende Gold- und Silberpreise hätten eine Anpassung der Bewertungsmodelle erforderlich gemacht. Trotz des gedämpften Commodity-Preisumfelds dürfte die Hälfte der Senior Produzenten in 2017 einen positiven Free Cash flow generieren. In 2018 dürfte dann die Mehrheit dazu in der Lage sein.Die Aktien von Pan American Silver Corp. würden im Vergleich zur nach unten revidierten Bewertung nur einen niedrigen Ertrag bieten. Analyst Tony Lesiak kürzt das Kursziel von 18,00 auf 17,00 USD.