Tradegate-Aktienkurs Paladin Energy-Aktie:

0,096 Euro -16,52% (16.02.2017, 11:02)



TSE-Aktienkurs Paladin Energy-Aktie:

CAD 0,15 -9,09% (15.02.2017)



ISIN Paladin Energy-Aktie:

AU000000PDN8



WKN Paladin Energy-Aktie:

890889



Ticker-Symbol Paladin Energy-Aktie Deutschland:

PUR



TSE Ticker-Symbol Paladin Energy-Aktie:

PDN



Kurzprofil Paladin Energy Ltd.:



Paladin Energy Ltd. (ISIN: AU000000PDN8, WKN: 890889, Ticker-Symbol: PUR, TSE-Symbol: PDN) ist mit der Entwicklung und dem Betrieb von Uranminen beschäftigt und hat seinen Sitz in Subiaco, Australien. Das Unternehmen betreibt zwei Minen in Afrika und ein Projekt in Australien.

(16.02.2017/ac/a/a)

Toronto (www.aktiencheck.de) - Paladin Energy-Aktienanalyse von Analyst Craig Hutchison von TD Securities:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Craig Hutchison vom Investmenthaus TD Securities die Aktien von Paladin Energy Ltd. (ISIN: AU000000PDN8, WKN: 890889, Ticker-Symbol: PUR, TSE-Symbol: PDN) nunmehr zu reduzieren.Das von Paladin Energy Ltd. im abgelaufenen Quartal erzielte Ergebnis je Aktie von minus 0,01 USD habe den Erwartungen entsprochen.Der vom Unternehmen gemachte Restrukturierungsvorschlag werde für die bestehenden Aktionäre verwässernd sein. Der Weg der Restrukturierung erfordere verschiedene Bedingungen. Die CNNC- und EdF-Genehmigungen würden elementare Risiken darstellen, so der Analyst Criag Hutchinson.In ihrer Paladin Energy-Aktienanalyse stufen die Analysten von TD Securities den Titel von "hold" auf "reduce" zurück, bestätigen aber das Kursziel von 0,10 CAD.Frankfurt-Aktienkurs Paladin Energy-Aktie:0,099 Euro -13,16% (16.02.2017, 10:23)