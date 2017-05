Xetra-Aktienkurs PORR-Aktie:

Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (31.05.2017/ac/a/a)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von Analyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des österreichischen Bau- und Technologiekonzerns PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS).Das Unternehmen habe am Dienstag seinen Quartalsbericht zum ersten Quartal veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz geladen, um Zahlen und Strategie zu erläutern. Dabei habe erneut ein gutes Wachstum in den wichtigen Heimatmärkten, sowie ein zweistelliges Wachstum in allen Business Units ausgewiesen werden können. Die Produktionsleistung der ersten drei Monate sei um mehr als 18% gegenüber der Vorjahresperiode gestiegen und habe bei knapp 770 Mio. Euro gelegen. Der stärkste prozentuale Anstieg sei hierbei aus der Business Unit 2 (Deutschland) gekommen, wo die Produktionsleistung um mehr als 47% angestiegen sei. In absoluten Werten sei die Business Unit 1 (Österreich, Schweiz und Tschechien) am meisten gewachsen und habe nach drei Monaten bei fast 350 Mio. Euro gelegen. Der Gesamtumsatz sei um rund 11% von 600 Mio. Euro im Vorjahr auf mehr als 663 Mio. Euro gestiegen. Dies habe trotz etwas höherer Material- und Personalkosten zu einem operativen Ergebnis (EBITDA) von über 15 Mio. Euro geführt, ein Plus von rund 17% zur Vorjahresperiode. Durch die übliche Saisonabhängigkeit im Baugeschäft habe das operative Ergebnis (EBIT) sowie das Vorsteuerergebnis im ersten Quartal wie auch im Vorjahr im leicht negativen Bereich gelegen.Das Wachstum in Deutschland sei auch im ersten Quartal weiter vorangetrieben worden. Mit den zwei kürzlichen Zukäufen von Franki Grundbau und Oevermann sei die Präsenz in Nord-West Deutschland verbessert worden. Durch die starken Wachstumsziele des Unternehmens in dieser Business Unit und den gerade laufenden Implementationsprozessen der Zukäufe gehe Scharff davon aus, dass die angestrebte Vorsteuermarge von 3% eher mittel- bis langfristig umgesetzt werden könne. Er sehe dies jedoch positiv, da das Unternehmen sich aktuell bietende Wachstumschancen nutze und somit auf lange Frist den Shareholder Value nachhaltig erhöhen könne.Der Auftragsbestand des Unternehmens sei in den ersten drei Monaten um 7% auf über 5,5 Mrd. Euro gewachsen und beinhalte 14 Projekte mit einem Projektwert von über 100 Mio. Euro. Der Auftragseingang sei über den gleichen Zeitraum sogar um über 22% gewachsen und liege nun bei 1,5 Mrd. Euro. Mit diesen bereits gesicherten Projekten sollte PORR ein sehr gutes Jahr 2017 abliefern können und über den Zahlen vom Vorjahr liegen, was Scharff in seiner GuV-Prognose bestätige. Das erste Quartal sei eine gute Basis, um die Unternehmensgewinne im Gesamtjahr gemäß seiner Schätzung auszubauen.Börsenplätze PORR-Aktie: