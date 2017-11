Börsenplätze PNE WIND-Aktie:



Die PNE WIND-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) mit ihren Marken PNE WIND und WKN ist ein führender deutscher Windpark-Projektierer. Mit über 360 Mitarbeitern bietet die PNE WIND-Gruppe seit über 25 Jahren die gesamte Wertschöpfungskette von Entwicklung, Projektierung, Realisierung, Finanzierung, Betrieb, Vertrieb und Repowering von Windparks im In- und Ausland an Land aus einer Hand an. Nach Übergabe der fertiggestellten Anlagen an die Betreiber zählt zudem die technische und kaufmännische Betriebsführung einschließlich der regelmäßigen Wartung zum Leistungsspektrum der PNE WIND-Gruppe. Auf See werden Offshore-Windparks bis zur Baureife entwickelt. Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt ist die PNE WIND-Gruppe international positioniert, um von dem enormen Wachstumspotenzial des globalen Windenergiemarktes zu profitieren, und expandiert in dynamischen Wachstumsmärkten. (23.11.2017/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - PNE WIND-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse, die Aktie des Windpark-Projektierers PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) nach wie vor zu kaufen.Die Geschäftsentwicklung von PNE WIND in diesem Jahr sei ein wichtiger Fingerzeig für das Potenzial des Unternehmens. Nachdem im letzten Jahr 80 Prozent der Anteile an einem 142,5-MW-Portfolio mit hohem Gewinn hätten veräußert werden können und die Marktentwicklung im Kernmarkt Deutschland durch die Einführung des Auktionsverfahrens mit einer deutlichen Volumenbegrenzung anspruchsvoller geworden sei, werde die breite internationale Pipeline für das weitere Wachstum des Unternehmens eine bedeutende Rolle spielen.Die großen Fortschritte in Frankreich und Verkäufe u.a. in den USA und Schweden würden andeuten, dass sich PNE WIND auf einem guten Weg befinde. Der Gewinnsprung in den ersten neun Monaten 2017 mit einem EBIT-Zuwachs von 229 Prozent auf 23,7 Mio. Euro zeige, dass der Konzern auch die Übergangsphase gut meistern könne.Die Pipeline insbesondere in Deutschland und Frankreich biete zusammen mit selektiven Zukäufen von Projektrechten und potenziellen Repowering-Projekten ausreichend Spielraum, um bis 2020 ein neues Portfolio mit einer Zielkapazität von 200 MW aufzubauen. Zumal ein möglicher Verkauf des verbliebenen 20-prozentigen Anteils an dem Bestandsportfolio noch für zusätzliche Liquidität sorgen könnte. Doch das Unternehmen habe sich für die nächsten Jahre jetzt noch ehrgeizigere Ziele gesetzt. Der Konzern wolle sich zu einem Clean Energy Solution Provider weiterentwickeln. Die Projektentwicklung stehe zwar weiter im Zentrum, aber der technologische Fokus werde sukzessive um Photovoltaik, Hybrid-Kraftwerke und Power-to-Gas-Lösungen erweitert. Zudem baue PNE WIND das Dienstleistungsangebot aus. Ziel der Strategie SCALE UP sei es, dass EBIT bis 2023 um 30 bis 50 Prozent in Relation zum Durchschnittswert der vergangenen Jahre auszubauen und die Volatilität über die Jahre zu senken.Laut Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, lautet das Urteil für die PNE WIND-Aktie weiterhin "speculative buy", da das Projektgeschäft und der Einstieg in neue Geschäftsfelder mit einem erhöhten Prognoserisiko einhergehen. (Analyse vom 23.11.2017)