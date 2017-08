Tradegate-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:

ISIN PNE WIND-Aktie:

DE000A0JBPG2



WKN PNE WIND-Aktie:

A0JBPG



Ticker-Symbol PNE WIND-Aktie:

PNE3



Kurzprofil PNE WIND AG:



Die PNE WIND-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) mit ihren Marken PNE WIND und WKN ist ein führender deutscher Windpark-Projektierer. Mit rund 360 Mitarbeitern bietet die PNE WIND-Gruppe seit über 25 Jahren die gesamte Wertschöpfungskette von Entwicklung, Projektierung, Realisierung, Finanzierung, Betrieb, Vertrieb und Repowering von Windparks im In- und Ausland an Land aus einer Hand an. Nach Übergabe der fertiggestellten Anlagen an die Betreiber zählt zudem die technische und kaufmännische Betriebsführung einschließlich der regelmäßigen Wartung zum Leistungsspektrum der PNE WIND-Gruppe. Auf See werden Offshore-Windparks bis zur Baureife entwickelt. Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt ist die PNE WIND-Gruppe international positioniert, um von dem enormen Wachstumspotenzial des globalen Windenergiemarktes zu profitieren, und expandiert in dynamischen Wachstumsmärkten. (14.08.2017/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - PNE WIND-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Windpark-Projektierers PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3).PNE WIND habe am 10. August Q2-Zahlen berichtet und eine Telefonkonferenz abgehalten. Die Zahlen hätten unter den Vorjahreswerten und der Analystenschätzungen gelegen. Dies habe hauptsächlich an den hohen Kosten für den Aufbau des neuen europäischen 200+ MW Windpark-Portfolios gelegen. In Q3 werde PNE WIND eine Bonuszahlung in niedriger zweistelliger Millionenhöhe für das Portfolio erhalten, das in 2016 an die Allianz verkauft worden sei. Darüber hinaus werde PNE WIND im dritten Quartal vom ersten großen Erfolg in den USA profitieren - dem Verkauf der Projektrechte eines 80 MW-Projekts in Montana. Der Analyst habe daher seine EBIT-Schätzung für 2017E erhöht und gehe davon aus, dass PNE WIND auf sehr gutem Wege sei, die EBIT-Guidance für 2017 von EUR 0-15 Mio. zu erreichen. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergebe weiterhin ein Kursziel von EUR 3,50.Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, bestätigt seine "buy"-Empfehlung für die PNE WIND-Aktie. (Analyse vom 14.08.2017)XETRA-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:2,65 EUR +1,07% (14.08.2017, 09:28)