Die wirtschaftlichen Erfolge schaffen Spielraum für weitere Investitionen, die die Zukunftsperspektiven der PNE WIND AG weiter verbessern sollen. Im Vordergrund steht dabei auch der Aufbau eines 200 MW Windpark-Portfolios. Dabei werden Werte geschaffen, die erst beim Verkauf des Portfolios ergebniswirksam realisiert werden.



"Wir befinden uns zurzeit in einer Übergangsphase - allerdings operativ wie wirtschaftlich erfolgreich", kommentiert Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE WIND AG. "Die Windenergiebranche befindet sich im Wandel und auch die Rahmenbedingungen verändern sich erheblich. Dagegen setzen wir ein strategisches Konzept, dass wir noch im November publizieren werden. Das sehr gute wirtschaftliche Ergebnis nach neun Monaten gibt uns den nötigen Spielraum für die Umsetzung dieser Strategie."



Neue Prognose für Konzern-EBIT: 17 bis 23 Mio. Euro



Die PNE WIND AG erhöht aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufs in den ersten neun Monaten 2017 ihre EBIT-Guidance für das Konzernergebnis im Gesamtjahr 2017 von bisher 0 bis 15 Mio. Euro auf 17 bis 23 Mio. Euro.



Der Quartalsbericht der PNE WIND AG steht ab heute auf der Unternehmenswebseite www.pnewind.com im Investor Relations-Bereich zur Verfügung.



Börsenplätze PNE WIND-Aktie:



XETRA-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:

2,896 EUR +0,24% (07.11.2017, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:

2,895 EUR -0,21% (08.11.2017, 09:02)



ISIN PNE WIND-Aktie:

DE000A0JBPG2



WKN PNE WIND-Aktie:

A0JBPG



Ticker-Symbol PNE WIND-Aktie:

PNE3



Kurzprofil PNE WIND AG:



Die PNE WIND-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) mit ihren Marken PNE WIND und WKN ist ein führender deutscher Windpark-Projektierer. Mit rund 360 Mitarbeitern bietet die PNE WIND-Gruppe seit über 25 Jahren die gesamte Wertschöpfungskette von Entwicklung, Projektierung, Realisierung, Finanzierung, Betrieb, Vertrieb und Repowering von Windparks im In- und Ausland an Land aus einer Hand an. Nach Übergabe der fertiggestellten Anlagen an die Betreiber zählt zudem die technische und kaufmännische Betriebsführung einschließlich der regelmäßigen Wartung zum Leistungsspektrum der PNE WIND-Gruppe. Auf See werden Offshore-Windparks bis zur Baureife entwickelt. Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt ist die PNE WIND-Gruppe international positioniert, um von dem enormen Wachstumspotenzial des globalen Windenergiemarktes zu profitieren, und expandiert in dynamischen Wachstumsmärkten. (08.11.2017/ac/a/nw)







Cuxhaven (www.aktiencheck.de) - PNE WIND 9M-Zahlen: Operative und wirtschaftliche Erfolge - AktiennewsDie PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) hat in den ersten neun Monaten 2017 wichtige operative und wirtschaftliche Erfolge erzielt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Aufbau eines europäischen Windparkportfolios schreitet voran und in Schweden sowie in den USA konnten Projektrechte für Windparks mit insgesamt 105,2 MW zu errichtender Nennleistung veräußert werden.Durch die Optimierung der Projektfinanzierung des Ende 2016 veräußerten 142 MW Windparkportfolios realisierte die PNE WIND AG eine nachträgliche Kaufpreiszahlung.Projektrechte in USA und Schweden veräußertIn den USA veräußerte die zur PNE WIND-Gruppe zählende WKN AG im Juli Projektrechte für einen Windpark in Montana (80 MW) an die Pattern Energy Group 2 LP ("Pattern Development"). Im September verkaufte WKN die Rechte des schwedischen Windpark-Projektes "Laxaskogen" (25,2 MW) an einen Investor. WKN wird auch das Baumanagement des Windparks verantworten und hierbei weitere Zahlungseingänge verbuchen.Erheblicher Ergebnisbeitrag aus Portfolio-Verkauf 2016Guter Abschluss des 3. Quartals 2017Insgesamt erzielte der PNE WIND-Konzern in den ersten neun Monaten dieses Jahres Umsätze von 81,2 Mio. Euro (im Vorjahr: 77,1 Mio. Euro) und eine Gesamtleistung von 101,8 Mio. Euro (im Vorjahr: 101,9 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug 23,7 Mio. Euro und lag damit deutlich über dem Vorjahreswert von 7,2 Mio. Euro. Damit erreicht der Konzern ein unverwässertes Ergebnis je Aktie von 0,21 Euro (im Vorjahr: -0,04 Euro). Mit einer starken Eigenkapitalquote von 53,4 Prozent (Vorjahr: 30,5 Prozent) sowie einer hohen Liquidität von 162,6 Mio. Euro zum 30. September 2017 ist die PNE WIND-Gruppe nach wie vor sehr gut aufgestellt.Investitionen verbessern Zukunftsperspektiven