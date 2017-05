ISIN PANTALEON-Aktie:

DE000A12UPJ7



WKN PANTALEON-Aktie:

A12UPJ



Ticker-Symbol PANTALEON-Aktie:

PAL



Kurzprofil PANTALEON Entertainment AG:



Die PANTALEON Entertainment AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) ist ein Medienunternehmen mit starker Fokussierung auf den Bereich Kino. Kern der Geschäftstätigkeit der PANTALEON Entertainment AG und ihrer Tochtergesellschaften bildet die Entwicklung und Herstellung von Kinofilmen sowie die Verwertung der daraus entstehenden Rechte, die in der Regel über weltweit führende Filmverleiher national und international über viele Stufen der Verwertungskette vermarktet werden. Die Basis der PANTALEON Gruppe wurde 2009 mit der Gründung der PANTALEON Entertainment GmbH in Berlin geschaffen.



2016 gehört PANTALEON zu den führenden deutschen Produktionsunternehmen für Kinofilme und innovative Unterhaltungsformate. Der Konzern hat seinen Sitz in Kronberg im Taunus. An den Standorten der Gruppe in Berlin, München und Frankfurt am Main entstehen Kinofilme, die mit Beständigkeit zu den erfolgreichsten nationalen Produktionen des jeweiligen Jahres zählen. 2016 startete PANTALEON mit dem globalen Roll-out ihrer innovativen cloud-basierten Video-on-Demand (VoD) Plattform "pantaflix.com". Weitere Informationen erhalten Sie unter www.PANTALEONentertainment.com. (31.05.2017/ac/a/nw)

Haar (www.aktiencheck.de) - PANTALEON-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PANTALEON Entertainment AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) unter die Lupe.PANTALEON-CEO Dan Maag habe den Aktienexperten im April gesagt, dass er sich bezüglich Pantaflix in der Finalisierung eines Joint Ventures in China befinde. Nunmehr habe Maag geliefert. Pantaflix habe einen Vertrag über ein Joint Venture mit der Sun Seven Stars Media Gruppe von Bruno Wu unterzeichnet. Ziel sei der Aufbau eines global positionierten Joint Ventures im Bereich Video on Demand. Pantaflix liefere dabei die technologische Plattform und der schwerreiche Medienunternehmer Wu bringe Content und den Zugang zu relevanten Märkten ein. Die Freude über diesen Deal bei Pantaleon sei sehr groß. Es bleibe dabei: Gelinge mit Pantaflix der Durchbruch - das Joint Venture mit Wu sei ein guter Schritt - habe die Rally der PANTALEON-Aktie wohl erst angefangen. Seit dem letzten Hinweis in der "Vorstandswoche.de" vor 4 Wochen hat sich die Aktie um über 50% verteuert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.05.2017)Börsenplätze PANTALEON-Aktie:118,90 Euro -6,75% (30.05.2017, 17:36)Tradegate-Aktienkurs PANTALEON-Aktie:119,90 Euro +0,76% (31.05.2017, 08:46)