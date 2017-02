Tradegate-Aktienkurs Osram Licht-Aktie:

Kurzprofil Osram Licht AG:



Die Osram Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF), mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führender Lichthersteller mit einer mehr als 100-jährigen Geschichte. Das Portfolio reicht von High-Tech-Anwendungen auf der Basis halbleiterbasierter Technologien, wie Infrarot oder Laser, bis hin zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. Osram beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2015 (per 30. September) weltweit rund 33.000 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von knapp 5,6 Milliarden Euro. Osram ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (07.02.2017/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Osram Licht-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lichttechnik-Spezialisten Osram Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: OSAGF) unter die Lupe.Osram habe nun doch die Erlaubnis erhalten, sein traditionelles Lampengeschäft, das in die Tochter Ledvance ausgegliedert worden sei, an ein chinesisches Konsortium zu verkaufen. Sogar schneller als von den Experten erwartet habe das Bundeswirtschaftsministerium seine diesbezüglichen Bedenken zurückgenommen und die entsprechende Bescheinigung erteilt. Da Osram auch eine Produktionsstätte in Alaska unterhalte, müssten als letzte Hürde noch die US-Behörden dem Verkauf zustimmen. Hätten die Experten dies bislang als Formalie erachtet, da keinerlei Risiken für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten aus dem Verkauf erkennbar seien, ergebe sich durch den unerwarteten Ausgang der US-Wahl und die wirtschaftspolitischen Ansichten der neuen Administration nun doch eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich dieser Entscheidung.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" stellen daher die erwogene Depotaufnahme der Osram Licht-Aktie zurück, bis diesbezüglich Klarheit herrscht. (Ausgabe 4 vom 04.02.2017)XETRA-Aktienkurs Osram Licht-Aktie:54,66 EUR -1,25% (06.02.2017, 17:35)