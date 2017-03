XETRA-Aktienkurs Osram Licht-Aktie:

Kurzprofil Osram Licht AG:



Die Osram Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF), mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führender Lichthersteller mit einer mehr als 100-jährigen Geschichte. Das Portfolio reicht von High-Tech-Anwendungen auf der Basis halbleiterbasierter Technologien, wie Infrarot oder Laser, bis hin zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. Osram beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2015 (per 30. September) weltweit rund 33.000 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von knapp 5,6 Milliarden Euro. Osram ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de (06.03.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Osram Licht-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Lichttechnik-Spezialisten Osram Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: OSAGF) von 55 EUR auf 58 EUR.Nachdem alle erforderlichen Genehmigungen - zuletzt hätten noch zwei Genehmigungen aus China und den USA gefehlt - vorliegen würden, habe Osram am vergangenen Freitag den Abschluss des Verkaufs von Ledvance an ein chinesisches Konsortium, bestehend aus dem strategischen Investor IDG Capital, dem chinesischen Lichtunternehmen MLS Co., Ltd. und dem Finanzinvestor Yiwu State-Owned Assets Operation Center, gemeldet.In Zusammenhang dem Deal stehe auch eine strategische Absichtserklärung zwischen MLS und Osram, wonach MLS LEDChips aus dem neuen Osram-Werk in Malaysia beziehen und somit für eine Grundauslastung sorgen solle.Angesichts des noch konservativen Ausblicks bestätigt Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, sein "halten"-Rating für die Osram Licht-Aktie. (Analyse vom 06.03.2017)Börsenplätze Osram Licht-Aktie: