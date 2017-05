Tradegate-Aktienkurs Osram Licht-Aktie:

67,982 EUR +2,52% (19.05.2017, 22:25)



ISIN Osram Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN Osram Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol Osram Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Osram Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil Osram Licht AG:



Die Osram Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF), mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führender Lichthersteller mit einer mehr als 100-jährigen Geschichte. Das Portfolio reicht von High-Tech-Anwendungen auf der Basis halbleiterbasierter Technologien, wie Infrarot oder Laser, bis hin zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. Osram beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2015 (per 30. September) weltweit rund 33.000 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von knapp 5,6 Milliarden Euro. Osram ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (22.05.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Osram Licht-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lichttechnik-Spezialisten Osram Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: OSAGF) unter die Lupe.Die Analyse des Münchener Konzerns sei nicht leicht, denn die Osram Licht AG habe sich gerade von einem großen Teil ihres Kerngeschäfts getrennt und die Bilanz sei schwer zu lesen. Heibel erkenne in der nun schlanken Bilanz ein Wachstumsunternehmen mit großen Chancen, doch die Risiken des Konzernumbaus und der Eroberung neuer Märkte würden gleichzeitig ebenfalls schwer wiegen, so dass auf dem mittlerweile hohen Kursniveau Chancen und Risiken in seinen Augen fair bewertet würden.Wenn Heibel sich den Lichttechnik-Spezialisten anschaue, dann sehe er keinen Grund, die Osram Licht-Aktie auf dem aktuellen Kursniveau noch überstürzt zu kaufen. Vielmehr hätten Anleger die großen Chancen des Konzerns realisiert und das Papier entsprechend hoch gejubelt. Gelinge es Osram Licht, das Wachstum durch die umfangreichen Investitionen hoch zu halten, dann könne die Aktie durchaus noch ordentlich weiter laufen. Doch auf dem aktuellen Niveau sei die aktuelle Situation des Konzerns in seinen Augen fair bepreist. Mit einem Kauf der Osram Licht-Aktie würde ich auf einen deutlichen Rückschlag warten, so Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Ausgabe 20 vom 19.05.2017)XETRA-Aktienkurs Osram Licht-Aktie:67,90 EUR +2,52% (19.05.2017, 17:35)