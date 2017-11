Tradegate-Aktienkurs Osram Licht-Aktie:

68,681 EUR -1,35% (09.11.2017, 15:22)



ISIN Osram Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN Osram Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol Osram Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Osram Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil Osram Licht AG:



OSRAM (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF), mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führender Lichthersteller mit einer rund 100-jährigen Geschichte. Das Produktportfolio beinhaltet High-Tech-Anwendungen auf der Basis halbleiterbasierter Technologien wie Infrarot oder Laser. Die Produkte kommen in verschiedensten Anwendungen von Virtual Reality über autonomes Fahren oder Handys bis hin zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten zum Einsatz. Im Bereich Fahrzeug-Lichttechnik ist das Unternehmen globaler Technologie- und Marktführer.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2016 (per 30. September) in den fortgeführten Geschäftsbereichen (ohne Ledvance) weltweit rund 24.600 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von knapp 3,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de (09.11.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Osram Licht-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Lichttechnik-Spezialisten Osram Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: OSAGF).Die Q4-Zahlen (vorläufig, untestiert) (30.09.) seien hinter den optimistischen Prognosen des Analysten zurückgeblieben (u.a. bereinigtes EBITDA: 160 (Vj.: 131) Mio. Euro). Die Ziele für 2016/17 seien erreicht (wobei bereinigte EBITDA-Marge im unterem Bereich der Zielspanne gelegen habe) bzw. übertroffen worden (freier Cashflow). Die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr sei auf 1,10 (Vj.: 1,00) Euro je Aktie erhöht worden und habe damit die Erwartungen übertroffen. Osram verfüge weiterhin über eine hohe Nettoliquidität (per 30.09.2017: 411 Mio. Euro), die Spielraum für zusätzliches zukünftiges Wachstum (Investitionen/Akquisitionen) biete. Der Ausblick für das aktuelle Geschäftsjahr sei wegen deutlichem Gegenwind deutlich hinter der Erwartung zurückgeblieben (bereinigtes EBITDA: rund 700 (Vj.: 695) Mio. Euro).Der Analyst habe seine Prognosen reduziert (u.a. EPS 2017/18e: 2,68 (alt: 3,56) Euro; EPS 2018/19e: erstmals 3,45 Euro). Jedoch biete das angekündigte Gemeinschaftsunternehmen mit Conti Potenzial. Ferner stehe eine strategische Entscheidung bei der Problemsparte LS an.Unter Berücksichtigung diese Aspekte lautet das Rating für die Osram Licht-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde bei 71,00 Euro belassen. (Analyse vom 09.11.2017)XETRA-Aktienkurs Osram Licht-Aktie:68,72 EUR -1,66% (09.11.2017, 15:10)