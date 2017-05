ISIN Orange-Aktie:

FR0000133308



WKN Orange-Aktie:

906849



Ticker-Symbol Orange-Aktie:

FTE



Euronext - Paris Ticker-Symbol Orange-Aktie:

ORA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Orange-Aktie:

FNCTF



Kurzprofil Orange S.A.:



Orange S.A. (ehemals France Télécom S.A.) (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF) ist das größte Telekommunikationsunternehmen in Frankreich. Die Konzernzentrale befindet sich am Place d'Alleray in Paris. Orange S.A. ist in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und Firmendienste aktiv. Orange S.A. zählt zu den größten Telekommunikationsgesellschaften Europas und ist einer der wichtigsten Betreiber von Mobilfunk- und Breitband-Internet-Netzen. (12.05.2017/ac/a/a)



Hannover (www.aktiencheck.de) - Orange-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Orange-Aktie (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF) weiterhin zu kaufen.Der Konzern habe in Q1/2017 die Erwartungen erfüllt und die im letzten Jahr erfolgte Rückkehr auf den Wachstumspfad untermauert. Insbesondere die Stabilisierung im französischen Heimatmarkt habe überzeugen können. Ähnlich wie die Deutsche Telekom setze Orange auf Netzqualität, Konvergenzprodukte sowie Kundenerlebnis. Interessant sei ebenfalls das rasante Wachstum der Finanzdienstleistungen in Afrika. Die Diversifikation im Bereich Finanzdienstleistungen werde jetzt auch auf Frankreich ausgeweitet. Die "Orange Bank" werde ab Mitte Mai mit Angeboten für eigene Mitarbeiter starten, bevor die Dienstleistungen ab 06.07.2017 der Allgemeinheit unterbreitet würden.Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet die Orange-Aktie unverändert mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel laute nach wie vor EUR 18,00. (Analyse vom 12.05.2017)Xetra-Aktienkurs Orange-Aktie:15,32 EUR +3,13% (12.05.2017, 17:27)Euronext Paris-Aktienkurs Orange-Aktie:15,33 EUR +3,30% (12.05.2017, 17:35)