Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

162,82 EUR -0,31% (23.02.2017, 16:50)



NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

172,34 USD -0,16% (23.02.2017, 16:59)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie Deutschland:

AMG



NASDAQ-Ticker-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation.

New York (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse der Analystin Leah Rush Cann von Oppenheimer:Die Aktienanalystin Leah Rush Cann vom Investmenthaus Oppenheimer äußert laut einer Aktienanalyse hinsichtlich den Aktien des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die jüngsten FDA-Zulassungen für Parsabiv und ein breiteres Anwendungsgebiet von Blincyto würden Anlass bieten die Umsatz- und Gewinnprojektionen für Amgen Inc. nach oben zu korrigieren.Die Analystin Leah Rush Cann schätzt nun den Produktumsatz in 2020 auf 25,4 Mrd. USD (zuvor: 24,2 Mrd. USD). Das EPS könnte ein Niveau von 15,56 USD erreichen.In ihrer Amgen-Aktienanalyse halten die Analysten von Oppenheimer am "outperform"-Votum fest und setzen das Kursziel von 175,00 auf 189,00 USD herauf.XETRA-Aktienkurs Amgen-Aktie:163,40 EUR -0,91% (23.02.2017, 16:32)