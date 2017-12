Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise starten mit leichten Abschlägen in die erste Handelswoche nach der OPEC-Sitzung, so die Analysten der Commerzbank.Bei Brent lägen die spekulativen Netto-Long-Positionen ebenfalls nahe eines Rekordniveaus. Auch sie dürften im Vorfeld der OPEC-Sitzung gestiegen sein, wenngleich weniger stark als bei WTI. Die entsprechenden Daten veröffentliche die ICE heute Mittag.Solange die spekulativen Finanzanleger bei der Stange bleiben würden, dürften die Ölpreise ihr hohes Niveau behaupten. Gegen noch höhere Preise würden Nachrichten aus den USA sprechen. Dort steige die Bohraktivität weiter an. Laut Baker Hughes habe sich die Zahl der aktiven Ölbohrungen in der letzten Woche um zwei erhöht, was dem dritten Wochenanstieg in den letzten vier Wochen entspreche. Die wöchentliche US-Rohölproduktion liege bereits auf einem Rekordniveau. Sollte die Steuerreform in den USA in Kraft treten, dürfte die (Schiefer-)Ölproduktion dank der darin vorgesehenen Senkung der Unternehmenssteuer zusätzlich profitieren. (04.12.2017/ac/a/m)