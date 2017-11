In ihrem Basisszenario erwarten die Analysten der HSH Nordbank AG nun einen schrittweisen Ausstieg aus den Kürzungen der OPEC-Staaten und Russland. In diesem Szenario sähen sie einen Anstieg der kumulierten Fördermenge zwischen dem ersten und dem vierten Quartal um insgesamt 700 Tsd. Barrel/Tag. Diese Prognose beruhe in erster Linie auf der Annahme, dass die OPEC zunächst die OECD-Öllagerbestände vollständig auf das Normalniveau zurückführen wolle und im Anschluss die Vorräte auf normalisierten Niveaus konstant halte. Somit könnte die OPEC zusammen mit Russland zwischen 1Q/18 und 4Q/18 insgesamt 700 Tsd. Barrel/Tag mehr dem Markt zuführen, ohne dabei einen erneut starken Anstieg der Überschüsse zu riskieren. Ein Anstieg der Fördermenge dieser Größenordnung dürfte zu einem Marktanteilsgewinn von knapp 50 Basispunkten führen. Dies stelle auf dem Papier aus OPEC-Sicht eine optimale Strategie dar, da dies mittelfristig die erwarteten künftigen Staatseinnahmen maximiere.



Hinzu komme, dass dies, unter der Annahme eines Ölnachfragewachstums von 1,7 Mio. Barrel im kommenden Jahr, Raum lasse für ein gesundes Wachstum im US-Schieferölsektor in 2018. Für das kommende Jahr rechnen die Analysten der HSH Nordbank AG mit einem Anstieg der US-Fördermenge um 750 Tsd. Barrel/Tag. Angesichts des Ölpreisanstiegs über die Marke von 60 US-Dollar/Barrel bei Brent und 55 US-Dollar/Barrel bei WTI sehen die Analysten der HSH Nordbank AG ihre US-Produktionswachstumsprognose als konservativ an.



US-amerikanische Ölproduzenten hätten in den letzten drei Monaten ihre Produktion für das kommende Jahr verstärkt abgesichert. Mittlerweile betrage die so genannte "hedge coverage" 30% der Gesamtförderung gegenüber 15% zu Beginn des zweiten Halbjahres 2017. Mit rund 30% liege die Absicherungsquote gegenwärtig im saisonalen Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Wichtig hierbei sei, dass die Absicherungsgeschäfte in der Erwartung eines WTI-Ölpreis von durchschnittlich 51 US-Dollar/Barrel getätigt worden seien. Gegenwärtig würden sowohl Brent als auch WTI um 12,5% höher notieren. Die Analysten der HSH Nordbank AG glauben daher, dass die "hedge coverage" weiter ausgebaut wurde, um damit die Ölpreisvolatilität in 2018 zu reduzieren.



Nach der jüngsten Preisrally und der Erwartung, dass eine Verlängerung um sechs Monate vereinbart werde, würde eine solche Ankündigung nach Ansicht der Analysten die Ölpreise belasten. (Ausgabe vom 23.11.2017) (24.11.2017/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Eine Woche vor dem OPEC-Treffen in Wien zeichnet sich eine Verlängerung der OPEC-Förderkürzungen um weitere sechs Monate ab, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Wie aus Gesprächen zwischen den russischen Ölkonzernen und dem Energieministerium unter Führung von Alexander Nowak verlautet habe, hätten sich die Unternehmensführer geschlossen für eine Verlängerung der Kürzungen bis Ende September kommenden Jahres ausgesprochen. Dagegen preise der Markt immer noch eine Verlängerung der Kürzungsmaßnahmen bis Jahresende 2018 ein. Da sich die Datenlage in den vergangenen Wochen deutlich aufgehellt habe, dürfte eine Verlängerung der Kürzungen um sechs Monate genügen, um die Öllagerbestände vollständig auf das Normalniveau zurückzuführen.