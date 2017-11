London (www.aktiencheck.de) - Bob Minter, Investmentstratege bei Aberdeen Standard Investments, kommentiert das Treffen der Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) und einiger Nicht-OPEC-Staaten am Donnerstag kommender Woche, bei dem voraussichtlich die Kürzung der Ölfördermengen verlängert werden wird.



Die OPEC habe sich zunehmend das Konzept der Notenbanken einer "Forward-Guidance" zu eigen gemacht, um die Märkte auf ihr Denken einzustimmen. Man hätte den Glauben an die Verlängerung nicht so lange aufrechterhalten, wenn sie nicht wahrscheinlich wäre. Aber es sei auch gut möglich, dass man die Vereinbarung nur bis ins zweite Quartal des kommenden Jahres verlängern werde. Die globalen Ölmärkte seien ein Geflecht aus Wettbewerbsdruck und einer Unzahl damit verknüpfter nationaler und internationaler Befindlichkeiten und politischer Ziele. Investoren sollten dies berücksichtigen, bevor sie mit Enthusiasmus auf das OPEC-Meeting blicken würden. (24.11.2017/ac/a/m)







