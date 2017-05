Linz (www.aktiencheck.de) - Gestern fand erneut eine Sitzung der OPEC-Länder statt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Thema bei diesem Treffen sei die Verlängerung der Öl-Förderbremse gewesen. Bereits am Montag habe es diesbezüglich Gespräche zwischen Saudi-Arabien und dem Irak gegeben. Beide Länder hätten sich für eine Reduzierung der Fördermengen ausgesprochen. Ebenfalls Russland habe im Vorfeld seine Zustimmung für eine Verlängerung des Abkommens bekräftigt. Nicht überraschend sei somit gestern die Nachricht ausgefallen, dass es zu einer Einigung gekommen sei. Der Ölpreis habe hiervon nicht profitieren können, sondern sogar ein gutes Stück nachgegeben. (26.05.2017/ac/a/m)







