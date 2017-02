Börse Frankfurt-Aktienkurs OC Oerlikon-Aktie:

Kurzprofil OC Oerlikon:



Oerlikon (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL) ist ein auf den Maschinen- und Anlagenbau fokussierter Industriekonzern. Das Unternehmen beschäftigt an über 170 Standorten in 37 Ländern insgesamt über 13.700 Mitarbeitende und hat 2015 einen Umsatz von CHF 2,6 Mrd. erzielt. Der Konzern umfasst die vier Segmente Surface Solutions, Manmade Fibers, Drive Systems und Vacuum. Deren Geschäftsfelder sind Anlagen, Services und Prozesse für Oberflächenlösungen, die Chemiefaserherstellung, Getriebesysteme und Antriebslösungen und Vakuumsysteme. (28.02.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - OC Oerlikon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Einschätzung für die OC Oerlikon-Aktie (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL).OC Oerlikon habe im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von CHF 2,33 Mrd. (-13%) und ein EBITDA von CHF 334 Mio. (-1%) verzeichnet und damit in etwa der Analysten- und der Konsensprognose entsprochen. Dem EBITDA seien pos. Sondereffekte von insgesamt CHF 19 Mio. zugute gekommen (Pensionsanpassungen und Auflösung von Rückstellungen) - die allerdings von negativen Effekten in gleicher Höhe (Abfindungen, M&A, Beratung) wieder zunichte gemacht worden seien. Der ausgewiesene Reingewinn habe durch den Verkauf der Vakuumsparte (CHF +306 Mio.) den erwarteten Aufwärtsschub erhalten.Höherer Auftragseingang dank Manmade - Margendruck halte an: Der konzernweite Auftragseingang in Q4 habe CHF 659 Mio. betragen, das seien +9%/+8% gegenüber dem Analysten- bzw. dem Konsenswert dank eines Großauftrags aus dem chin. Filamentsektor. Dies deute auf eine bescheidene Erholung dieses Bereichs hin. Die im Ausblick anvisierte EBITDA-Marge lasse einen anhaltenden Preisdruck erwarten.OC Oerlikon plane im Bereich Additive Manufacturing (AM) Investitionen von insgesamt CHF 300 Mio. in den nächsten fünf Jahren und visiere bis 2021 einen Spartenumsatz von rund CHF 300 Mio. an, mit einem neg. EBITDA bis 2018, das sich nachfolgend auf über 20% steigern solle.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die OC Oerlikon-Aktie. Eine Anhebung des Kursziels werde überprüft (bisher: CHF 10). (Analyse vom 28.02.2017)Börsenplätze OC Oerlikon-Aktie: