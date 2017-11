Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

43,369 EUR +1,78% (02.11.2017, 10:55)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist globales Unternehmen der Gesundheitsbranche und durch seine Innovationen seit 90 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Novo Nordisk hält außerdem führende Positionen auf den Gebieten Blutgerinnung (Hämostase), Wachstumshormon- sowie Hormonersatztherapie. Mit Hauptsitz in Dänemark beschäftigt Novo Nordisk derzeit etwa 35.000 Menschen in 75 Ländern. Seine Produkte werden in 180 Ländern vertrieben. (02.11.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die B-Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF).Während die Umsatzentwicklung in Q3 enttäuscht habe, hätten ergebnisseitig die Analysten-Erwartungen übertroffen werden können. Die Guidance für 2017 habe Novo Nordisk wieder leicht erhöht. Ein erster Ausblick für 2018 sei dagegen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Es spiegle den global steigenden Wettbewerbsdruck und den anhaltenden Preisdruck im Diabetes-Bereich wider. So sei 2018 mit weiteren Preiskürzungen zu rechnen. Auch die Risiken für das Biopharmazeutika-Geschäft würden wegen eines zunehmenden Wettbewerbs und der Einführung generischer Produkte hoch bleiben. Künftig sollten nach wie vor die Situation bei Tresiba und Victoza sowie die Markteinführung von Semaglutide im Fokus stehen. Der Analyst habe seine EPS-Prognosen leicht angehoben (2017e: 15,49 (alt: 15,25) DKK; 2018e: 16,25 (alt: 16,13) DKK).Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Novo Nordisk-Aktie. Das Kursziel sei von 315,00 auf 330,00 DKK (Dänische Krone) erhöht worden. (Analyse vom 02.11.2017)Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:43,36 EUR +1,25% (02.11.2017, 10:36)