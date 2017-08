Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

38,162 EUR +1,92% (11.08.2017, 11:00)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist globales Unternehmen der Gesundheitsbranche und durch seine Innovationen seit 90 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Novo Nordisk hält außerdem führende Positionen auf den Gebieten Blutgerinnung (Hämostase), Wachstumshormon- sowie Hormonersatztherapie. Mit Hauptsitz in Dänemark beschäftigt Novo Nordisk derzeit etwa 35.000 Menschen in 75 Ländern. Seine Produkte werden in 180 Ländern vertrieben. (11.08.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Novo Nordisk habe überraschend gute Q2-Zahlen präsentiert. Der Konzern könne aufgrund der Marktmacht gut mit den Problemen in den USA umgehen. Völlig vergessen werde in dem Zusammenhang, dass Novo Nordisk in den letzten Monaten viele Erfolge außerhalb des Kerngeschäftes mit Insulinen verbucht habe, wie beispielsweise im Hämophilie-Segment oder beim Fettsucht-Mittel Saxenda.Die Relative Stärke des Pharmatitels nach dem Kurssprung durch die Q2-Zahlen in einem schwächelnden Gesamtmarkt sei beeindruckend.Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:38,06 EUR +1,43% (11.08.2017, 10:45)