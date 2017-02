NASDAQ OMX-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

232,40 DKK +0,48% (03.02.2017, 10:59)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) ist globales Unternehmen der Gesundheitsbranche und durch seine Innovationen seit 90 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Novo Nordisk hält außerdem führende Positionen auf den Gebieten Blutgerinnung (Hämostase), Wachstumshormon- sowie Hormonersatztherapie. Mit Hauptsitz in Dänemark beschäftigt Novo Nordisk derzeit etwa 35.000 Menschen in 75 Ländern. Seine Produkte werden in 180 Ländern vertrieben. (04.02.2017/ac/a/a)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die B-Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) von 255 auf 250 DKK (Dänische Krone).Die Q4-Zahlen seien gemischt ausgefallen, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Die Unternehmenszielsetzung für das Gesamtjahr 2016 sei aber erreicht worden. Novo Nordiska habe den Ausblick für 2017 reduziert. Die erneute Reduzierung habe vor dem Hintergrund bereits erfolgter Senkungen der Zielsetzungen für die künftige Geschäftsentwicklung überrascht und spiegele das aktuelle schwierige Marktumfeld wider. Weininger habe seine Prognosen für 2017 nach unten revidiert.Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Novo Nordisk-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 255 auf 250 DKK reduziert. (Analyse vom 03.02.2017)Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:31,27 EUR +0,22% (03.02.2017, 17:35)