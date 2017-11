ISIN Novartis-Aktie:

Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (03.11.2017/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharma-Giganten Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Bei dem Pharmakonzern gehe es derzeit Schlag auf Schlag. Erst vor wenigen Tagen habe Novartis gemeldet, den Onkologie-Spezialisten Advanced Accelerator Applications (ADACAP) für 3,9 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen. Am vergangenen Wochenende habe Novartis außerdem starke Daten zum Multiple-Sklerose-Mittel Gilenya präsentiert, was den Schweizern eine starke Position im umkämpften Markt für MS-Medikamente beschere. Nun habe der Pharma-Gigant angekündigt, auf dem bevorstehen ASH-Kongress (American Society of Hematology) vom 9. bis 12. Dezember 2017 in Atlanta eine Vielzahl neuer Daten aus dem Hämatologie-Portfolio vorzustellen.Der Pharmatitel habe in den vergangenen Tagen im Zuge der Meldung wieder zulegen können und steuere nun auf das Jahreshoch bei 85,40 CHF zu. Gelinge der Anstieg darüber, wäre dies ein Kaufsignal. Mit einer Rendite von 3,3 Prozent bleibe das Papier auch für Dividendenjäger interessant.Novartis ist einer der vielversprechendsten Pharmawerte, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.11.2017)Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:71,80 EUR +1,10% (03.11.2017, 15:23)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:83,30 CHF +0,54% (03.11.2017, 15:38)