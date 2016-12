ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (28.12.2016/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Das Papier des Pharma-Giganten sei seit dem Hoch Mitte 2015 jenseits der 100-Franken-Marke deutlich unter Druck geraten. Zuletzt habe sich die Novartis-Aktie aber im Bereich von 67 CHF stabilisieren und wieder den Weg nach oben einschlagen können.Nicht zu verachten bei dem DAX-Titel sei die gute Dividendenrendite von rund vier Prozent für das nächste Jahr. Die Novartis AG sei seit Jahren für ihre dividendenfreundliche Unternehmenspolitik bekannt.Mittlerweile befinde sich die Novartis-Aktie nur noch knapp unterhalb des wichtigen Widerstands in Form der 200-Tage-Linie. Gelingt der Anstieg darüber, wäre dies als Kaufsignal zu werten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.12.2016)Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:69,30 EUR +0,42% (28.12.2016, 09:56)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:74,45 CHF +0,40% (28.12.2016, 10:07)